Cordone (Lega Fucecchio) alla manifestazione a Roma con Salvini

Una delegazione della Sezione Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier, guidata dal suo Segretario, Marco Cordone, parteciperà all'importante manifestazione politica a livello europeo organizzata per domani 23 marzo a Roma, dalla Lega di Matteo Salvini. La Lega di Fucecchio inoltre, informa che Marco Cordone, nella sua veste di Consigliere comunale ha presentato pochi giorni fa, un'interrogazione al Sindaco Spinelli, per sapere che cosa possa fare per quanto di sua competenza, il comune di Fucecchio, per eliminare le situazioni di 'sosta selvaggia' nello spazio interno di fronte all'Ospedale San Pietro Igneo, sosta selvaggia che riduce le possibilità di parcheggio per tutti quei disabili che si devono recare nella struttura ospedaliera e mette in difficoltà i mezzi di soccorso che trasportano i malati al San Pietro Igneo e hanno problemi a parcheggiare nei pressi della struttura ospedaliera.

Fonte: Ufficio Stampa