Escursione sull'antica via Pisana con Geco tra Malmantile e Lastra

Domenica 24 marzo 2024 il gruppo escursionistico GECO di Castelfiorentino Federazione Italiana Escursionismo organizza per i soci una bella escursione primaverile lungo un tratto della “Antica Via Pisana” sulle stupende colline tra Malmantile e Lastra a Signa.

La “Via Quinctia” diventò in epoca medioevale la Via Pisana ripercorrendo spesso il tracciato della strada romana per Pisa. Di questo testimonia anche il rinvenimento di una pietra miliare, avvenuto nel 1752 nei pressi di Montelupo e i molti luoghi di ospitalità lungo i cammino.

Il cammino escursionistico inizierà dal borgo e castello di Malmantile che ha conservato eccezionalmente ancora oggi integro l’intero perimetro tracciato della sua cinta muraria a pianta rettangolare, con tori agli angoli e porte ai lati.

L’itinerario ad anello partirà dal castello snodandosi tra colline ,meravigliose per raggiungere facilmente luoghi stupendi come il Convento dei domenicani dell’Eremo di Lecceto, intitolato ai santi Jacopo e Filippo, istituito nel 1473 con il sostegno di Filippo Strozzi o la villa di Bellosguardo o di Caruso che domina la valle dell’Arno.

Un cammino lento carico di emozioni e socializzazione che fa di questa escursione un altro piccolo viaggio a piedi alla scoperta di luoghi affascinanti , architetture suggestive, luoghi avvolti nel fascino e nel tempo, colline modellate dal duro lavoro dei nostri contadini che ne hanno creato luoghi unici che ancora oggi sopravvivono.

Una cosa è certa con il nostro camminare per conoscere per tutti coloro che vorranno seguirci sarà un’avventura nello spazio e nel tempo in questa terra straordinaria che è la nostra Toscana.

Per informazioni gruppo GECO e mail alessiolatinigeco1@gmail.com

Fonte: Geco Castelfiorentino