IODONNE supporta il candidato Cellini a Certaldo

Giovedì 23 marzo la Lista Civica IODONNE ufficializza la partecipazione alle elezioni amministrative a sostegno della candidatura di Pardo Cellini.

Alle elezioni amministrative ci sarà una lista a forte maggioranza femminile: lo ha reso noto Elisabetta Lubrani, giornalista e scrittrice, animatrice del progetto insieme ad un nutrito gruppo di donne certaldesi di ogni età, estrazione ed esperienza. “IODONNE” è una lista civica slegata da ogni logica o vicinanza partitica. IODONNE nasce con lo scopo di valorizzare le donne sia come singole che come rete sociale. L’obiettivo che si prefigge non è soltanto quello di portare sul tavolo del confronto politico il tema della disparità di genere, ma anche diventare una piattaforma permanente in grado di intercettare, capire e valorizzare bisogni, ideali ed esperienze di donne di ogni estrazione, etnia, religione.

Inclusione, condivisione, supporto, innovazione rappresentano l’orizzonte di IODONNE che vuole vivere in una Certaldo fiera della propria storia e tradizione, ma anche aperta al mondo e alla diversità.

Nei prossimi giorni verrà presentato il programma, che sarà denso di spunti e di iniziative. Al centro delle proposte ci saranno misure a sostegno del benessere dei cittadini, benessere inteso nella sua globalità: cura dell’ambiente, sostegno alle donne, alla maternità, progetti a favore di una inclusione sana e paritaria, promozione della pace, predisposizione di mirate campagne di sensibilizzazione nelle scuole e non da ultimo

iniziative a favore degli anziani grande patrimonio che troppo spesso viene dimenticato.

Pur apprezzando gli sforzi che vengono compiuti per la riqualificazione di strutture e ambiti cittadini, IODONNE sostiene che ogni “abbellimento” resterà di facciata, se non si comincia sin da subito a investire anche nel bene più prezioso, cioè le persone, il loro benessere e la loro felicità.

“Crediamo che il nostro programma si integri perfettamente con i progetti e l'essenza della Lista Civica Più Certaldo. Pardo Cellini, professionista apprezzato e conosciuto a livello nazionale, è una garanzia per quell’elettorato che chiede ascolto, attenzione, trasparenza e capacità di relazione in ambito nazionale e internazionale” spiega Elisabetta Lubrani.

“Avvertiamo anche la forte necessità di migliorare le strutture esistenti sul territorio per il contrasto alla violenza di genere. A Certaldo ci sono molti, troppi, casi di “Codice Rosso” ed è nostra volontà migliorare la vigilanza e l'ascolto in modo da prevenire queste incresciose situazioni. Sappiamo, per esperienza diretta, che nel sistema di tutela ci sono ancora lacune, che bisognerà colmare da subito” continua la scrittrice.

La vicinanza di intenti e idee tra le due liste va avanti da tempo. È il momento di dare voce diretta a quelle tematiche essenziali di ogni società, affinché non rimangano solo un pretesto di visibilità.

“IODONNE è un progetto di integrazione di idee e esperienze. Per questo saremo molto onorate dal ricevere proposte, idee, candidature che possano rendere ancora più efficace la nostra vicinanza con le persone, il nostro primario interesse” conclude Elisabetta Lubrani.

Elisabetta Lubrani, Lista Civica IODONNE

Pardo Cellini, Lista Civica “Più Certaldo”