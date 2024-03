Montespertoli si rifà il look: nuovi olivi e lavori all'ex campo sportivo

Nel corso della settimana sono stati numerosi gli interventi di manutenzione sul territorio comunale di Montespertoli. Particolare attenzione è stata data alla zona di via Suor Niccolina Anselmi: grazie alla collaborazione con l’azienda che ha iniziato i lavori di realizzazione del nuovo Polo per l’infanzia 0-6, gli operai comunali hanno spostato alcuni degli olivi presenti nell’area di cantiere e li hanno messi a dimora nell’area verde che collega via Suor Niccolina Anselmi e largo Verdiani. In questo modo alcune delle piante presenti sono state tutelate e utilizzate per riqualificare un’area verde altrimenti spoglia.

Contestualmente gli operai hanno iniziato i lavori di completamento del ciglio di piazzale Lotti, su cui verrà installata una staccionata in legno per garantire sicurezza e migliorare il decoro della zona, contestualmente ai lavori che sta conducendo Coop Montespertoli sull’accesso pedonale adiacente agli ex spogliatoi di calcio. Altri interventi, infine, sono stati dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade comunali: è quasi concluso l’intervento con bitume a caldo in via Castiglioni (Montagnana), mentre manutenzioni con bitume a freddo sono state eseguite in via Pian di Pesciola (sotto la frazione di Ortimino) e in via San Vincenzo (dopo la frazione di Montagnana). Sulle provinciali, invece, è intervenuta Città metropolitana di Firenze su segnalazione del Comune per ripristinare l’asfalto in prossimità del civico 159.

Sono quasi completate le operazioni di fissaggio delle cornici panoramiche sul territorio comunale, pensate per valorizzare il paesaggio e migliorare l’esperienza di turisti e visitatori delle campagne di Montespertoli. Dal punto di vista degli immobili, infine, è terminato l’intervento di manutenzione degli scalini del parco urbano, sono state eseguite alcune manutenzioni nei plessi scolastici e sono stati installati – ad opera di una ditta di professionisti delle funi specializzati – dissuasori per impedire la nidificazione di piccioni nella corte della biblioteca comunale.

“Ogni settimana proviamo a rendere conto alla cittadinanza dei tanti interventi di manutenzione del territorio comunale perché riteniamo giusto che tutti sappiano come il Comune impiega le proprie risorse economiche e umane. Anche se spesso ci affidiamo ad aziende, il lavoro del personale dell’ufficio Manutenzioni resta fondamentale per la cura del territorio e spesso si riesce anche a lavorare insieme. Il prossimo passaggio è quello di intervenire sulle strade comunali insieme alla ditta degli asfalti ‘a caldo’: via San Vincenzo, via San Piero in Mercato, via Bignola, via Tresanti e via Voltiggiano le prossime in programma” commenta il vicesindaco Marco Pierini, assessore ai Lavori Pubblici.

Fonte: Ufficio Stampa