Multe a Santa Maria a Monte, Del Grande: "Ecco come stanno le cose"

In merito alle polemiche sollevate in consiglio comunale sulla previsione di entrata relativa alle multe elevate dalla Polizia Municipale il sindaco Manuela Del Grande non ci sta.

“Mi sono fatta fornire i dati delle sanzioni accertate nell'anno 2023 dalla Polizia Municipale, dati che risultano da precisi atti di accertamento redatti dal Responsabile del Comando, e ho verificato con certezza che i proventi dei verbali dello scorso anno sono gli stessi di quelli che sono stati indicati nel bilancio di previsione di quest' anno”.

Nell'anno 2023 la polizia municipale ha elevato verbali di contestazione per violazione di norme del Codice della Strada per un importo pari e € 201.213,60 oltre a € 11.058,23 per violazioni di norme regolamentari, ordinanze sindacali e leggi di vario genere.

Oltre la metà di queste violazioni riguardano il superamento dei limiti di velocità.

I controlli sono molto frequenti, in particolare sulla viabilità provinciale che attraversa i centri abitati. Infatti queste strade sono percorse quotidianamente da migliaia di veicoli, a tutte le ore, e il traffico di mezzi pesanti è molto intenso.

Oltre ai controlli effettuati di iniziativa dalla municipale ci sono quelli che scaturiscono dalle segnalazioni dei cittadini che lamentano l'eccessiva velocità dei veicoli sulle strade. L'attività sanzionatoria è una conseguenza dei riscontri che vengono fatti a seguito delle segnalazioni stesse.

Sempre nell'anno 2023 sono state accertate con frequenza violazioni di mancato rispetto delle prescrizioni contenute negli atti autorizzativi di lavori su strada, effettuati dalle varie ditte che lavorano per conto dei gestori dei servizi pubblici.

“E' sotto gli occhi di tutti lo stato penoso in cui sono state ridotte le strade del nostro territorio, con lavori che si sono svolti nel corso dello scorso anno” continua il sindaco “Penso alla via Lungomonte a Montecalvoli dove l'asfalto è stato danneggiato in modo pesante e i lavori eseguiti hanno comportato danni anche alla linea elettrica e il malfunzionamento dell'illuminazione pubblica. Noi non siamo stati a guardare. Abbiamo accertato le mancanze delle ditte e abbiamo elevato i verbali delle violazioni che sono emerse.”

Analogamente sono stati oggetto di attività sanzionatoria anche gli scavi relativi alla posa dei cavi per la fibra ottica che sono diventati pericolosi perché non adeguatamente ripristinati.

Una parte delle sanzioni deriva dai controlli effettuati nella zona PIP a Ponticelli, dove le soste selvagge di motrici e di auto articolati, hanno comportato l'utilizzo non regolamentare di tale parte del territorio creando degrado e sporcizia.

Per quanto attiene all'attività sanzionatoria di tipo diverso dalle cosiddette multe, tanti sono stati i verbali per l'abbandono di rifiuti che sono sparsi un po' ovunque lungo le strade

Per questi motivi i controlli e l'attività di vigilanza del territorio sono molto frequenti e le sanzioni, che vengono elevate, rispondono all'esigenza di garantire il rispetto delle regole, da parte di tutti.

“Non capisco il tono polemico di una parte della minoranza – conclude il sindaco – verso un'attività, quale quella sanzionatoria, che per legge è dovuta ”.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte