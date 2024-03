Per oltre un mese non si presenta in questura a Firenze per l'obbligo di firma, ma un poliziotto lo riconosce mentre è libero dal servizio e lo arresta. Il tribunale ha disposto la misura in carcere per un uomo di origine senegalese di 39 anni, già indagato per resistenza a pubblico ufficiale. Il 39enne, secondo quanto ricostruito, è stato notato dall'agente libero dal servizio che lo ha messo in manette.