Proseguono le aste dei beni dell’eredità Migliorini

Nel dettaglio, gli esperimenti d’asta saranno tre, così suddivisi: da mercoledì 3 a mercoledì 10 aprile terzo esperimento d’asta per i gioielli invenduti; da lunedì 15 a lunedì 29 aprile secondo esperimento d'asta per quadri, mobili, oggetti vari invenduti; da lunedì 15 a lunedì 29 aprile primo esperimento d'asta per nuovi oggetti come borse e valigette Louis Vuitton, vasi, quadri a specchio e una riproduzione su tela da Picasso. Per accedere all’asta online, è necessario collegarsi al sito all’indirizzo https://isveg.fallcoaste.it/ricerca.html?filter=libera%7C17787%5Eubicazione_dst%7C50&page=1 , sezione beni mobili con numero di procedura di riferimento 17787.

Il ricavato dell’asta, come richiesto dalla stessa signora Migliorini nel testamento, servirà all’amministrazione per investimenti e progetti di carattere sociale, in particolare nella frazione di Antella, dove la signora Migliorini ha vissuto per tutta la vita. Ha trovato invece casa in palazzo comunale il ritratto della signora Migliorini, in attesa di decidere la miglior collocazione per rendere omaggio a Marisa. Dopo la scomparsa del marito Attilio Selvi e quella prematura del figlio Stefano, la signora Marisa Migliorini, poco prima di morire all'età di 96 anni, l’11 agosto 2021, ha nominato il Comune di Bagno a Ripoli come suo unico erede, lasciando ai suoi concittadini tutti suoi averi.