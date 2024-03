Rientra in vigore la Ztl estiva a Greve in Chianti

Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e architettonico e offrire a cittadini e visitatori l’opportunità di vivere e riscoprire Greve in Chianti a piedi, a passo lento, secondo i ritmi del vivere in campagna, il Comune riattiva la Zona a Traffico Limitato in versione estiva. La pedonalizzazione entrerà in vigore a partire da lunedì 25 aprile fino al 31 ottobre.

La Ztl, istituita fino al 31 ottobre, interessa piazza Matteotti, via Roma, via dell'Arco, via Giuliotti, Via Suburbana, e Via Cesare Battisti nella sola zona compresa fra Piazza Matteotti e Viale Vittorio Veneto.

Il provvedimento stabilisce le seguenti modalità di accesso:

SABATO

Al fine di consentire lo svolgimento del mercato settimanale, il sabato è chiuso al transito veicolare orario 6-15.

SABATO

Ztl dal 25 marzo al 30 aprile e dall’1 ottobre al 31 ottobre: ore 15-16 e ore 18-24;

SABATO

Ztl dall’1 maggio al 30 settembre: ore 15 -17 e ore 18-24.

DOMENICA e FESTIVI

Ztl: ore 11-24.

GIORNI FERIALI

Ztl dal 25 marzo al 30 aprile e dall’1 al 31 ottobre: ore 11-16 e ore 18- 24.

Ztl dall’1 maggio al 30 settembre: ore 11-17 e ore 18-24.

“La volontà è quella di andare incontro alle esigenze di chi risiede e lavora nel centro storico – fa sapere il sindaco Paolo Sottani – l’operazione si inserisce in un percorso che mira alla sostenibilità, alla valorizzazione del ricco patrimonio chiantigiano e del rilancio economico della piazza e delle vie centrali di Greve”. “Attivare la Zona a traffico limitato a Greve, territorio slow in cui è prioritaria la vivibilità anche in virtù della candidatura del paesaggio chiantigiano a Patrimonio Unesco, significa allineare il nostro centro storico ai prestigiosi borghi italiani ed esteri dove la pedonalizzazione è attiva da anni”.

L’unico varco di accesso all'area è costituito da piazzetta Santa Croce, dalla quale ci si immette in piazza Matteotti. Nell’area Ztl, durante il periodo di attivazione, è vietata la sosta dei veicoli, ad eccezione dei soggetti titolari di contrassegno per disabili. Dalla regolamentazione della ZTL del centro storico del capoluogo di Greve in Chianti sono escluse alcune categorie di utenti che potranno richiedere preventivamente e gratuitamente il permesso in modo che la targa del veicolo sia inserita nella white-list di coloro che hanno accesso alle vie interdette al transito veicolare o potranno richiederlo a sanatoria entro e non oltre le 48 ore successive al passaggio.

L'accesso alla ZTL è consentito negli orari di divieto ad alcune categorie di veicoli, tra cui biciclette, veicoli delle Forze dell'Ordine, veicoli di pronto intervento e soccorso, veicoli di titolari di accesso carrabile e accesso carrabile a raso nella ZTL, veicoli muniti di contrassegno disabili, veicoli di residenti in piazza Matteotti, via Dell'Arco, via Roma e via Giuliotti. Per queste categorie viene formato un database di targhe alle quali è consentito il transito in deroga per tutto il periodo di attivazione della ZTL. Per maggiori dettagli l’elenco delle categorie che possono accedere alla Ztl è disponibile on line e presso l'ufficio della Polizia locale dell’Unione comunale del Chianti Fiorentino.

La modulistica è disponibile sul sito web del Comune (www.comune.greve-in-chianti.fi.it/) e potrà essere presentata all'Ufficio URP del Comune di Greve in Chianti oppure inviata sulla casella mail dedicata ztl@comune.greve-in-chianti.fi.it. Info: 055 9360111.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa