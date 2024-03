Sciatore 12enne si infortuna durante gara all'Abetone

Brutta caduta per un giovane nella mattina di ieri sulla pista Zeno 2 all'Abetone, durante una prova di slalom gigante. Nella tarda mattinata il 12enne di Napoli, in gara per una competizione sciistica, ha perso il controllo cadendo a terra. I giudici di gara hanno sospeso la gara e chiamato i soccorsi. Il soccorso alpino della guardia di finanza assieme alla polizia è giunta in soccorso, portandolo a fondo pista dove ad attenderlo era presente l'elisoccorso Pegaso. Il giovane, che lamentava dolori alla gamba, è stato trasferito in volo al Meyer di Firenze.