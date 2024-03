Siena rientra nella Fondazione Musei Senesi dopo 4 anni

Il Consiglio Comunale di Siena ha approvato nella seduta di oggi, venerdì 22 marzo, la partecipazione istituzionale del Comune alla Fondazione Musei Senesi, oggetto di una proposta di delibera illustrata dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio. La delibera è stata approvata all’unanimità dai trentuno consiglieri presenti .

“Nelle mie linee programmatiche – ha spiegato il Sindaco - era già presente questa riattivazione. La delibera è l’atto formale: tale riattivazione permette di riconfigurare le condizioni precedenti alla sospensione, di fatto ‘saniamo’ il vulnus precedente. Tale volontà è dimostrata peraltro con l’organizzazione della mostra ‘Dario Neri e Mario Luzi. il paesaggio stato d’animo’, organizzata assieme alla Fondazione Musei Senesi. Stiamo lavorando già dall’estate scorsa, con interlocuzioni con la stessa Fondazione, affinché il Comune diventi capofila dell’ente stesso. In questo modo vogliamo valorizzare il nostro patrimonio e anche riallacciare i rapporti, non solo dal punto di vista culturale, con il resto del territorio”.

Attraverso l’approvazione il consiglio ha deliberato “il rientro del Comune di Siena nel ruolo di partecipante istituzionale all’interno della Fondazione Musei Senesi, considerando che la riattivazione della partecipazione del Comune di Siena permette di riconfigurare la condizione preesistente alla sospensione, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del 30 settembre 2019, conferendo e ripristinando nella sostanza gli stessi diritti e prerogative nonché obblighi originariamente previsti”. Nell’atto si legge che il Comune di Siena aveva deciso di sospendere la propria adesione alla Fondazione Musei Senesi”. Lo scorso 27 ottobre 2023 “in il Sindaco di Siena – si legge ancora - ha inoltrato nota al presidente della Fondazione Musei Senesi, con la quale ha richiesto la collaborazione con detta istituzione per l'organizzazione e la promozione della mostra ai Magazzini del Sale, e ha manifestato la volontà del Comune di Siena di rientrare nel ruolo di partecipante istituzionale all'interno della Fondazione stessa, revocando la sospensione e riattivando- la posizione statutariamente ancora esistente”. Con deliberazione della giunta comunale del 30 novembre 2023 è stata approvata l'organizzazione della Mostra “Dario Neri e Mario Luzi. il paesaggio stato d’animo” quale “prima forma di collaborazione con la Fondazione Musei Senesi ed espressa da parte dell’amministrazione comunale la volontà di rientrare nella Fondazione stessa in rispondenza alle linee programmatiche del Sindaco”.

Nel documento si legge anche che “’l’amministrazione comunale, nel nuovo mandato, ritiene strategico rivedere la scelta operata dalla precedente delibera consiliare e di riattivare la partecipazione del Comune di Siena alla citata Fondazione anche in virtù di quanto previsto nelle linee di mandato del Sindaco stabilite” ed evidenzia che “Siena è una città Unesco dal 1995 e che il proprio patrimonio culturale e museale rappresenta un valore fondamentale per la comunità mondiale e che la sua preservazione e valorizzazione rappresenta un obiettivo fondamentale dell’Amministrazione”. Inoltre si ribadisce che “tale partecipazione risulta strategica nell’ambito della visione della città di Siena quale una delle principali destinazioni culturali europee e mondiali e che la città ha conseguito la certificazione di prima città d’arte quale destinazione sostenibile” e che “La piena partecipazione alla citata Fondazione permette una maggiore capacità di analisi del patrimonio culturale museale e della sua valorizzazione con l’opportuna integrazione con il territorio provinciale”. Infine la delibera tiene conto “che che lo statuto e l’atto costitutivo della Fondazione Musei Senesi indicano la presenza del Comune di Siena fra i partecipanti istituzionali e che dopo la sospensione della partecipazione non vi sono state modifiche statutarie tanto che la riattivazione della partecipazione del Comune di Siena permette di riconfigurare la condizione preesistente alla sospensione”.

Il Consiglio Comunale di Siena ha infine deliberato di “di dare mandato ai servizi competenti di definire le procedure finalizzate al rientro del Comune di Siena nel ruolo di partecipante istituzionale all'interno della Fondazione Musei Senesi in relazione anche agli aspetti che comporteranno il ripristino dei diritti e prerogative, nonché obblighi, anche di contribuzione economico — finanziaria, originariamente previsti a favore ed onere dei partecipanti istituzionali della Fondazione Musei Senesi”.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa