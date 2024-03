Spaccio nei boschi liguri, arresti in Toscana

La polizia di Chiavari ha arrestato quattro giovani tra 23 e 30 anni anche in Toscana, lavorando con i colleghi di Pisa e Lucca. Il reato è di detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio in concorso.

L’indagine, avviata la scorsa estate a Chiavari, era finalizzata a reprimere una fiorente attività di spaccio di hashish e cocaina in alcuni boschi nelle alture di Lavagna, in Liguria.

È stato scoperto che esisteva un’organizzazione ben definita in cui ognuno aveva compiti precisi: controllare la strada e gli arrivi dei vari acquirenti; scendere dal bosco per effettuare gli scambi, vigilare a distanza durante gli scambi stupefacente/denaro. "I soggetti spesso erano travisati, disponevano di armi bianche e bivaccavano all’interno del bosco in quanto l’attività si svolgeva nell’arco di tutta la giornata" scrivono dal commissariato ligure.

Durante i servizi effettuati in questi mesi sono stati segnalati più di 95 acquirenti all’Autorità amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente, sono stati effettuati altrettanti sequestri penali di hashish e cocaina e sono stati anche denunciati alcuni soggetti per detenzione ai fini di spaccio, in quanto trovati in possesso di sostanza stupefacente oltre la quantità consentita per l’uso personale.

Le misure sono state eseguite ieri nelle città di Lucca e Pisa in sinergia operativa con le squadre mobili di Genova, Pisa e Lucca.