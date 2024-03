Tenta furto in casa, arrestato dai poliziotti di Pisa

Nella serata di mercoledì scorso gli uomini delle Volanti della Questura di Pisa hanno arrestato un cittadino italiano per tentato furto in abitazione in flagranza di reato.

Il proprietario di casa, rientrando da lavoro, aveva notato l'uomo che stava tentando di scassinare la serratura della porta per accedere dalla finestra e ha chiamato così il 112.

La sala operativa ha inviato un equipaggio della Polizia di Stato sul posto che ha intercettato il malvivente e lo ha messo in manette.

Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma in attesa del processo.