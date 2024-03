Travolte all'uscite di scuola: gravi due ragazzine di 12 anni

Versano in gravi condizioni due ragazzine di 12 anni investite a Marciano della Chiana, in provincia di Arezzo, da un'auto condotta da una 60enne. Le due giovanissime sono state travolte all'uscita di scuola; la donna al volante si è fermata a soccorrerle ed ha dato subito l'allarme. Le 12enni sono state trasportate all'ospedale Meyer di Firenze in codice di urgenza rosso.

I carabinieri aretini sono impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente.