Vanno a notificargli lo sfratto, lo trovano morto nel letto

Un 45enne è stato trovato senza vita in uno scantinato di un negozio a Figline Valdarno. L'uomo lavorava lì e viveva in quel fondo. Era di origini indiane, è stato scoperto nella mattinata di oggi (venerdì 22 marzo) dai carabinieri e dall'ufficiale giudiziario, andati sul posto per eseguire lo sfratto. Sembra che per molto tempo il 45enne non avesse pagato l'affitto.

L'uomo è stato trovato nel suo letto, senza vita. Il personale sanitario inviato dal 118 non ha trovato tracce di violenza sul corpo dell'uomo e avrebbe accertato che le cause del decesso sarebbero da ricondurre a cause naturali. Anche i locali in cui viveva l'uomo non erano in disordine.