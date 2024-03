Accessibilità e salute con "Altopascio Welfare"

Altopascio ancora più vicina ai cittadini con "Altopascio Welfare, per un welfare di prossimità”, il progetto che vuole rendere il territorio comunale un luogo accessibile e inclusivo per tutti, rivolgendosi soprattutto a coloro che vivono in situazioni di difficoltà. Il progetto, finanziato dalla Regione Toscana, è frutto della collaborazione tra il Comune di Altopascio, la Misericordia di Altopascio, Avis Altopascio e Fratres Spianate e vede la collaborazione di numerose realtà del terzo settore, farmacie e aziende private.

Il progetto, che prenderà il via il 15 aprile, è stato presentato oggi, sabato 23, dal sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, dall’assessore al benessere di comunità, Valentina Bernardini, dalla governatrice della Misericordia di Altopascio, Antonella Pistoresi, dalla presidente di Avis Altopascio, Ilenia Vettori e dal referente Fratres Spianate, Alessandro Balduini. Presenti anche il presidente del Circolo Fo.Ri.Ma., Simone Biagi è il presidente del Comitato di Badia Pozzeveri, Roberto Marchetti, oltre a numerosi referenti di associazioni, attività commerciali, istituzioni.

Tre i servizi finanziati dal bando regionale con la compartecipazione del Comune di Altopascio: su tutti, la novità principale, rappresentata dal taxi solidale, il mezzo attraverso cui favorire l’aggregazione e la mobilità delle persone fragili, sole o sprovviste di mezzo autonomo; e ancora l’USPI, l’Ufficio soluzione problemi itinerante, un vero e proprio URP che gira nelle frazioni per accorciare la distanza tra amministrazione comunale e cittadino e l’implementazione degli studi medici pubblici “Accorsini” a Spianate.

"Con l'introduzione di questi nuovi servizi, ci impegniamo a promuovere un accesso più equo e inclusivo ai servizi pubblici per tutti i cittadini, tenendo conto soprattutto di coloro che vivono in una situazione di difficoltà – spiegano il sindaco Sara D’Ambrosio e l’assessore Bernardini -. Questo progetto mira a ridurre le disparità e ad avvicinare sempre di più l'amministrazione comunale alla comunità locale. Vogliamo offrire ai nostri concittadini, soprattutto a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, la possibilità di partecipare attivamente alla vita della comunità, superando le barriere legate alla mobilità e all'accesso alle informazioni. Questo rappresenta un cambio di prospettiva significativo: siamo noi, è il Comune, ad andare verso le persone, dimostrando il nostro impegno nel rendere il territorio comunale accessibile e inclusivo per tutti”.

“Il progetto “Altopascio Welfare. Per un welfare di prossimità” - aggiunge l’assessora regionale Serena Spinelli - risponde agli obiettivi e alle sfide che come Regione, tramite il nostro bando regionale, abbiamo voluto proporre ai soggetti del terzo settore toscano. Ovvero la necessità di costruire reti e alleanze territoriali, tra enti del terzo settore e coinvolgendo i soggetti istituzionali e dei servizi sociosanitari, per realizzare azioni che incidano positivamente sulle nostre comunità. E di cui ad essere il motore sono proprio le comunità locali stesse, mettendo in circolo energie, risorse e competenze anche diverse, generando in questo modo opportunità per tutti e tutte, in particolare per chi si trova in condizioni di maggiore bisogno e fragilità. È questa la direzione su cui proseguire per un modello di welfare di comunità, che metta al centro i bisogni e i diritti delle persone”.

USPI

L'Ufficio Soluzione Problemi Itinerante, operativo a partire dal 15 aprile a cura di Avis Altopascio, si sposterà tra le diverse frazioni del territorio, offrendo ai cittadini la possibilità di gestire pratiche burocratiche e amministrative, compilare moduli e accedere a informazioni sui bandi e le opportunità messe a disposizione dall'amministrazione comunale, il tutto senza la necessità di recarsi agli uffici comunali. Oltre a fungere da centro di servizio, l'USPI sarà anche un punto di aggregazione sociale. Organizzerà eventi che favoriscono l'incontro intergenerazionale, la socializzazione e offrirà corsi di alfabetizzazione informatica, con particolare attenzione alle esigenze della popolazione anziana. Il servizio USPI aprirà a Spianate, nella casa delle associazioni di via Bruno Nardi, 8, e sarà itinerante su Badia Pozzeveri e Marginone, garantendo così una copertura equa e accessibile per tutte le persone. Questi gli orari di apertura: ogni lunedì a Marginone al Circolo Fo.Ri.Ma, dalle 9 alle 12; ogni martedì a Spianate, nella sede associativa di via Bruno Nardi, 8, dalle 14 alle 17; ogni mercoledì a Badia Pozzeveri, al Comitato paesano, dalle 9 alle 12.

TAXI SOLIDALE

Il nuovo servizio di taxi a chiamata, attivo a partire dal 15 aprile e gestito dalla Misericordia di Altopascio, si propone di ridurre le distanze e di rendere i servizi comunali accessibili a tutti, indipendentemente dalle condizioni di mobilità o disponibilità di mezzi di trasporto dei cittadini. Rivolto principalmente agli anziani sopra i 65 anni privi di mobilità autonoma, alle persone fragili, in condizioni di povertà o con ridotta autonomia, il taxi solidale interverrà nelle situazioni di difficoltà segnalate dai servizi sociali. Questo servizio di trasporto può essere utilizzato all'interno del territorio comunale per una vasta gamma di necessità, tra cui il raggiungimento di presidi socio-sanitari, ambulatori medici, esercizi commerciali per l'acquisto di beni essenziali, mercati settimanali, uffici comunali e servizi pubblici, farmacie, sportelli bancari e postali, così come per partecipare a iniziative pubbliche del Comune o dalle associazioni coinvolte nel progetto. Inoltre, il servizio coprirà anche il territorio della piana lucchese per garantire l'accesso a presidi e strutture socio-sanitarie, ambulatori medici e altre risorse per la salute e il benessere della comunità. Per richieste: recarsi agli uffici della Misericordia di Altopascio in via G. Marconi, 69; telefonare al numero 0583.25109 durante gli orari di ufficio (dalle 9 alle 17 dal lunedì al venerdì); inviare un messaggio WhatsApp o SMS al numero 378.3050348; inviare una e-mail utilizzando il formato specifico disponibile sul sito web della Misericordia (www.misericordiaaltopascio.it).

STUDI MEDICI PUBBLICI “ACCORSINI” A SPIANATE

L’assistenza sanitaria diventa ancora più vicina ai cittadini con l’implementazione degli studi medici di Spianate, in via Bruno Nardi e gestiti dai Fratres di Spianate. Inaugurati anni fa, gli Studi Accorsini sono stati recentemente potenziati per offrire un servizio ancora più completo ed efficace nella frazione più popolosa di Altopascio, dove da anni mancavano degli studi medici.

Il progetto nasce da un lavoro di coprogettazione che vede coinvolti l'Azienda USL Nord Ovest, Conad di Altopascio, ERP LUCCA SRL, le farmacie Altopascio SRL, la farmacia Marginone S.A.S., la farmacia Regoli S.R.L., la farmacia La Calendula, la farmacia Baldacci, il Gruppo Donatori di Sangue Fratres Altopascio ODV, Fratres Marginone ODV, il Circolo FO.RI.MA e il Comitato Paesano di Badia Pozzeveri.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa