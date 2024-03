Apre l'Infopoint turistico di piazza Matteotti a Certaldo

Il Comune ha completato le procedure per l'affidamento, tramite convenzione, del servizio relativo all'ufficio turistico. Da qualche giorno, infatti, il centralissimo Infopoint ha aperto i battenti in piazza Matteotti con una nuova gestione. È così che Greve in Chianti, città slow, attenta alla vivibilità del centro storico e alla qualità dell'accoglienza, si prepara all'apertura della stagione turistica che entra nel vivo con le prime iniziative legate alla tradizione e alla cultura locale previste a partire dal mese di aprile. L'ufficio turistico, gestito da Opera Laboratori Fiorentini spa, svolge attività di informazione e di orientamento verso i principali punti di interesse del territorio, oltre ad effettuare la bigliettazione museale.

“La stagione turistica sta per partire e noi vogliamo farci trovare pronti - dichiara il vicesindaco Giulio Saturnini - l'InfoPoint propone un complesso di servizi trasversali che spaziano dall'erogazione di informazioni puntuali, attraverso personale qualificato, dotato di esperienza pluriennale nel settore e di conoscenza del territorio, all'orientamento sulle proposte culturali e artistiche, le eccellenze e le risorse ambientali e storico-architettoniche e le diverse modalità di fruizione delle nostre peculiarità, l’obiettivo è quello di accogliere i visitatori e le visitatrici e far vivere al meglio l’esperienza Chianti a chi sceglie di realizzare la propria meta ideale nel nostro bellissimo Chianti ma anche offrire un punto di riferimento ai cittadini e alle cittadine che vi si potranno rivolgere per effettuare prenotazioni ed acquistare biglietti di ingresso ai principali musei regionali”.

Orari di apertura: dal lunedì al sabato per i mesi di marzo e aprile ore 10-17. Pasqua e Pasquetta 10.00/14.00. L’orario di apertura sarà esteso durante il periodo di alta stagione.

