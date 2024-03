Auto si ribalta in mezzo alla carreggiata a Larciano

Una Bmw si e ribaltata questa notte a Larciano, lungo la via Francesca alle 1.15. Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Montecatini Terme. La conducente è riuscita ad uscire da sola dall'abitacolo. La squadra vigilfuoco di Montecatini ha provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l'area circostante coinvolta. Sul posto era presente Personale Sanitario del 118 con l'Automedica supportati da un'ambulanza del Soccorso Pubblico di Larciano e una pattuglia di Carabinieri per i rilievi del caso.