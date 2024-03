Campinoti (Cdx) in visita da Baroncini (Lega) per il Patto di responsabilità

Il candidato a sindaco di Empoli per il centrodestra, Simone Campinoti, si è recato a Montecatini Terme per presenziare alla presentazione della candidatura a sindaco della città del già primo cittadino della stessa, Luca Baroncini.

Campinoti, che guarda a Baroncini anche come modello di buona amministrazione di Centrodestra alla quale ispirarsi, è giunto a Montecatini per sostenerlo ma, anche e con altrettanta convinzione, per sottoporre anche a lui quel "Patto di Responsabilità" politico-morale che, nella giornata di ieri, aveva già visto la sottoscrizione da parte di due importanti eletti di Forza Italia in visita ad Empoli: la Senatrice Stefania Craxi e il Capogruppo in Consiglio regionale della Toscana Marco Stella.

Il patto, che rappresenta e testimonia l' unità e la determinazione nel fronteggiare le sfide che coinvolgono la città di Empoli, si avvale ed arricchisce del sostegno fondamentale delle istituzioni a livello nazionale e regionale e, come oggi a Montecatini, di quello di Sindaci virtuosi di un Centrodestra che, a livello locale, mostrano degnamente la stessa coesione e unione d' intenti che ritroviamo nell' attuale gestione governativa del Paese.