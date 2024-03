Codice giallo per vento sulla costa Toscana

Un fronte freddo in transito fra oggi, sabato 23 marzo e domani, domenica 24, provocherà una intensificazione dei venti di Libeccio e Ponente, in particolare nella serata di oggi per cui si conferma il codice giallo emesso dalla protezione civile regionale fino alla mezzanotte di sabato 23 marzo per i versanti della Romagna Toscana, alto Mugello.

Domani, domenica, si segnalano forti venti tra Ponente e Libeccio e un progressivo aumento del moto ondoso sulla costa centro meridionale e in Arcipelago. Dalla sera di sabato il mare sarà molto mosso a nord dell'Elba, localmente agitato specie al largo tra Gorgona e Capraia. Domenica il mare sarà generalmente molto mosso, localmente agitato su costa livornese e Arcipelago settentrionale (Capraia e Gorgona). Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso, per queste zone, un codice giallo per vento e mareggiate da mezzanotte di oggi fino alle 18 di domenica 24 marzo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa