Elezioni, FdI Empolese candida Pavese, Scipioni e Di Mauro

Si delinea in maniera pressoché definitiva la scelta del centrodestra fiorentino sulle candidature a sindaco nei tanti comuni che andranno al voto il prossimo giugno.

Dopo la conferma della candidatura di Lucia Masini a Certaldo e Vittorio Picchianti a Fucecchio, il partito di Giorgia Meloni conferma anche i tre comuni di Capraia e Limite, Montelupo Fiorentino e Vinci, quelli, competenza del Circolo Fdi dell’Empolese

Una scelta, dice il presidente provinciale di Fratelli d’italia Claudio Gemelli, che ha visto concordi tutti e tre i principali partiti dell’area centrodestra, FdI, Lega e Forza Italia.

Federico Pavese

Su Montelupo Fiorentino la scelta è ricaduta su Federico Pavese, già coordinatore degli Enti Locali, dirigente provinciale regionale, che dopo l’esperienza empolese in consiglio comunale, torna a “casa” in veste di candidato sindaco per sfidare Londi del PD.

Emanuel Di Mauro

A Capraia e Limite il centrodestra coeso affida all’attuale Vice Capogruppo della lista che a suo tempo appoggiò Nicolò Tani, Emanuel Di Mauro, la sfida con l' attuale sindaco Giunti, puntando sul lavoro fatto in comune di cinque anni con la sensazione che questa volta i cittadini possano veramente spezzare il sistema di potere.

A terminare la “catena blu-tricolore” Alessandro Scipioni, attuale Capogruppo a Vinci ed in Città Metropolitana .

La corsa a Sindaco nella città natale di Leonardo rappresenta per Scipioni, la possibilità di fruire del lavoro fatto sia in comune che in città metropolitana per portare un vero rinnovamento, rispetto alla forza rappresentata da Vanni assessore nella precedente consiliatura e segretario del PD che vuole falsamente dipingersi con un rinnovamento.

I tre candidati, appena saputa l’ufficializzazione delle proprie candidature, si sono messi già al lavoro per creare liste competitive e inclusive anche di elementi civici e per redigere programmi di governo del territorio che avranno sicuramente elementi comuni, vista l’omogeneità e le problematiche simili.

Nelle prossime settimane arriveranno anche le presentazioni ufficiali dei tre candidati.