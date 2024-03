Grande incendio di un negozio a Montecatini, tutta la notte per domare le fiamme

I vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini Terme, Pistoia e Pescia stanno intervenendo da questa mattina dalle 4:30 circa in Corso Roma angolo via IV novembre a Montecatini terme per un incendio all'interno di un attività commerciale. Le fiamme avevano già lambito l'intero locale ed erano alte e ben visibili dall'esterno. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato la propagazione delle fiamme alle vicine attività commerciali e all'intera struttura ex Kursaal. Operazioni di bonifica e messa in sicurezza ancora in corso. La circolare stradale limitrofa al luogo dell'incendio è stata momentaneamente chiusa per permettere alle squadre di Soccorso di operare in piena sicurezza. Non si registrano persone coinvolte. Sul Posto pattuglie della polizia di stato e dei carabinieri per la gestione della viabilità. Notizia in aggiornamento.