In Vino Veritas: ufficiali le date della Mostra del Chianti di Montespertoli numero 66

Dal 25 maggio al 2 giugno 2024 a Montespertoli torna la Mostra del Chianti, giunta alla sessantaseiesima edizione, per celebrare il rinomato vino Chianti, simbolo dell'eccellenza enologica toscana. Una vera e propria festa del vino, che ogni anno mette al centro la cultura e le tradizioni locali.

Piazza del Popolo, come ogni anno, ospiterà le Aziende Agricole, che presenteranno tutti i giorni le proprie produzioni negli stand allestiti per l'occasione dove sarà possibile degustare il vino e acquistarlo direttamente dai produttori.

“Montespertoli è da anni il comune più vitato della Toscana ed è il maggior produttore di vino Chianti e questo è frutto di una collaborazione coesa e solidale tra cittadinanza e mondo rurale. Chi viene a Montespertoli e gira per le nostre campagne incontra tutto questo, scopre aziende agricole secolari e giovanissime, incontra vitigni e vini diversi perché qui la biodiversità è cosa quotidiana e soprattutto scopre un luogo vero e autentico che per una settimana vuole mettersi ancora di più in mostra.” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

"In Vino Veritas..." è il claim scelto quest’anno e vuole rappresentare l’autenticità vitivinicola del territorio di Montespertoli. Un luogo dove fare vino è l’attività predominante da sempre e un luogo nel quale da sempre si è cercato di innovare e di dare al vino un segno contemporaneo mettendo in ogni bottiglia l’autenticità di chi vive questo territorio.

Durante la mostra non mancheranno iniziative ormai tradizionali come la sfilata del Gruppo 900, il raduno di auto, trattori e moto d'Epoca, i numerosi eventi musicali e le iniziative pensate per i bambini.

Saranno però gli eventi legati alla promozione e valorizzazione vitivinicola e culturale del territorio a essere protagonisti con degustazioni guidate, convegni e dibattiti che offriranno la possibilità di scoprire a pieno il mondo del vino montespertolese.

La Mostra del Chianti è frutto di una collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del vino, il Consorzio Chianti, il Consorzio Chianti Colli Fiorentini, l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, l’Associazione Assoenologi, Fisar – Sez. Empoli e Slow food – Condotta Empolese Valdelsa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i canali social della Mostra del Chianti e del Comune di Montespertoli e il sito ufficiale www.mostradelchianti.it