Inaugurato a Ponsacco il parcheggio di via Morandi

"Un’opera attesa dai cittadini di Val di Cava – hanno detto la sindaca Francesca Brogi e il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Massimiliano Bagnoli – un intervento che si somma a quanto questa amministrazione ha fatto negli ultimi anni nella frazione".

Un elenco di opere svolte dal 2014 ad oggi per un totale di circa 2 milioni e 120 mila euro. Nello specifico: l’ampliamento della scuola elementare (350 mila euro), l’asfaltatura di via Maremmana (110 mila euro), la realizzazione del giardino di Nina (40 mila euro), strada di collegamento interno di via Cavalcanti (500 mila euro), illuminazione e riqualificazione del giardino di via Pinocchio (15 mila euro), nuova fermata dell’autobus via Cavalcanti (30 mila euro), rotatoria e strada di penetrazione 900 mila euro) e infine il parcheggio di via Morandi (100 mila euro) inaugurato questa mattina.

"A queste – continuano – va aggiunto ciò che accadrà nelle prossime settimane con l’avvio dei lavori di asfaltatura della ciclabile e di completamento del marciapiede in via Cavalcanti. Un intervento di 80 mila euro che comincerà a inizio aprile. Oltre alle opere ci sono i servizi attivati come i costi annuali per il passaggio della linea 1 del bus urbano di Pontedera e l'attività urbanistica che ha permesso l'apertura della farmacia. Una risposta concreta alle richieste degli abitanti di questa zona. Grazie agli uffici comunali all’architetta Chiara Giani, al responsabile del settore Andrea Giannelli e al progettista Bellarmino Bellucci. Grazie alla ditta Giusti che ha eseguito i lavori al vivaio Donato per l’installazione delle piante".

Uno spazio funzionale per Val di Cava, per metà parcheggio e metà area a verde, un luogo attrezzato per ospitare le iniziative pubbliche e per ospitare i ragazzi dell’oratorio e della frazione.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio Stampa