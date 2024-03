Incidente con il camion a Bibbona, aveva un tasso alcolemico 5 volte oltre il limite

Nel corso dei servizi per la sicurezza stradale disposi dal Comando Provinciale di Livorno, in linea con le direttive della Prefettura, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cecina hanno svolto controlli orientati al contrasto della guida sotto l’effetto di sostanze sia alcoliche che stupefacenti.

Durante il servizio, i carabinieri sono intervenuti sulla via Aurelia nel comune di Bibbona dove un 46enne cecinese era finito fuori strada col proprio autocarro causando un sinistro stradale, senza il coinvolgimento di terzi. Accertatone il buono stato di salute, l’uomo è stato sottoposto come previsto dal codice della strada ad accertamento con etilometro ed è risultato avere un tasso alcolemico di 2,69 g/l, oltre 5 volte il limite consentito. Per lui è scattata la denuncia ed il ritiro immediato della patente, nonché il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Similmente, un altro cecinese 27enne è stato denunciato per essersi messo alla guida in stato di alterazione da stupefacenti. Anch’egli è stato sottoposto a controllo dopo aver causato un sinistro stradale a San Pietro in Palazzi mentre guidava una Panda. Date le circostanze e l’evidente stato di alterazione psicofisica rilevata de visu dagli operatori, il ragazzo è stato sottoposto a test preliminare presso l’ospedale di Cecina per verificare l’eventuale assunzione di droghe, con esito positivo per la cocaina. La conferma della positività è poi arrivata dal referto di secondo livello emesso dal laboratorio tossicologico forense di Pisa.

I controlli dei carabinieri per il contrasto all’abuso di alcool ed all’assunzione di droghe, sono volti a garantire la sicurezza stradale in quanto tali condotte illecite costituiscono un preminente fattore di rischio sia per l’interessato che per altri ignari utenti della strada e proseguiranno su tutto il territorio provinciale.