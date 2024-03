È caduto rimanendo incastrato nelle zappe della fresa del proprio motocoltivatore, mentre lavorava in un terreno di sua proprietà. Così è morto un uomo di 73 anni a Bucine, nella provincia di Arezzo. L’incidente letale è avvenuto in località Poggi Alto nella tarda mattinata di oggi, per cause ancora da determinare. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno liberato l'uomo, ormai non c’era più nulla da fare.