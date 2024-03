Volley Scandicci, Savino Del Bene a caccia del secondo posto in classifica

Dopo 167 giorni di sfide la Savino Del Bene Volley è di fronte all'ultimo appuntamento della regular season di Serie A1, di fronte ad una partita che, in caso di successo, garantirebbe alla squadra di coach Barbolini di confermare il secondo posto in classifica e di conseguenza la miglior posizione possibile d'accesso ai play off.

Domenica alle 17.00, al Pala Facchetti di Treviglio, la Savino Del Bene Volley dovrà però vedersela con una squadra estremamente motivata, il Volley Bergamo 1991 infatti, tra le mura del palazzetto di casa, cercherà i punti necessari per rimanere in Serie A1.

La gara valida per il 26esimo turno del massimo campionato italiano di pallavolo mette dunque a confronto due formazioni che arrivano all'ultima sfida della regular season con grandi motivazioni.

EX E PRECEDENTI

Non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Scandicci nel roster del Volley Bergamo 1991.

Nella formazione di coach Barbolini sono tre le giocatrici ad aver giocato a Bergamo:

Sara Alberti, centrale classe '93, si è formata nel settore giovanile della Foppapedretti Bergamo. Tra il 2009 e il 2012 Sara ha giocato con la seconda squadra orobica, affrontando i campionati di Serie B2 e Serie B1. In quegli anni Alberti ha anche ottenuto qualche convocazione per la formazione di Serie A1.

Isabella Di Iulio, palleggiatrice classe '91, ha vestito la maglia del Volley Bergamo 1991 nella stagione 2021-2022.

Enrica Merlo, libero classe '88, ha giocato nella Foppapedretti Bergamo per otto stagioni (dal 2007 al 2015).

Quello di questo sabato sarà il nono confronto ufficiale tra la Savino Del Bene Volley e Volley Bergamo 1991.

Il bilancio dei precedenti è favorevole alla Savino Del Bene Volley, che si è imposta in sette occasioni. Una sola vittoria invece per il Volley Bergamo 1991 (che si impose 3-2 nella sfida dei quarti di Coppa Italia dello scorso 25 gennaio).

LE PAROLE DI COACH MASSIMO BARBOLINI

“Ultima di regular season e andiamo a sfidare Bergamo per bissare il bellissimo risultato del secondo posto ottenuto lo scorso anno, anche se non sarà facile. Siamo in un buon momento, penso che stiamo giocando bene, ma anche loro hanno vinto l'ultima e decisiva partita giocata pochi giorni fa contro Trentino. Loro si giocheranno il tutto per tutto contro di noi, per cui penso che sarà una bella partita, una bella sfida, molto stimolante e in cui dovremo giocare come stiamo facendo adesso e anzi, magari fare anche qualcosa in più. Non sono una squadra che merita la posizione che ha e in questo momento possono sicuramente metterci in difficoltà".

LE AVVERSARIE

Il Volley Bergamo 1991 è attualmente posizionata al tredicesimo e penultimo posto nel massimo campionato italiano, avendo raccolto 5 vittoria e 20 sconfitte, per un bottino totale di 18 punti.

La formazione lombarda si trova attualmente a pari merito con Cuneo, dodicesima e prima delle squadre fuori dalla zona retrocessione, per questo le ragazze di coach Bigarelli saranno più che mai a caccia dei punti necessari per garantirsi la salvezza, anche se ovviamente molto passerà anche dalla sfida tra la stessa Cuneo e Firenze, in programma in contemporanea a Palazzo Wanny.

Bergamo è reduce dalla vittoria per 3-1 ottenuta sul campo dell'Itas Trentino nel recupero del match della 23esima giornata. Grazie al successo ottenuto a Trento la formazione orobica ha tenuto vive le sue chance salvezza.

Questa domenica il Volley Bergamo 1991 scenderà in campo con il 6+1 composto da Gennari al palleggio, Lorrayna come opposto, Butigan e Melandri da centrali, con Davyskiba e Nervini in banda e Cecchetto come libero.

IN TV

La partita tra Volley Bergamo 1991 e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV. Ricordiamo che, inserendo al momento della registrazione il codice SAVINODELBENE20, sarà possibile usufruire del 20% di sconto sull’abbonamento.

Fonte: Pallavolo Scandicci Savino Del Bene - Ufficio Stampa