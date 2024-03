Abbandona una grande quantità di rifiuti sul Montalbano, denuncia e multa da 10mila euro

La polizia municipale di Serravalle Pistoiese ha denunciato un uomo di 33 anni, residente in un altro comune, per aver abbandonato una grande quantità di rifiuti lungo la strada di via Baco, che attraversa un paesaggio campestre e boschivo tra i più belli del Montalbano. L'uomo è stato denunciato per violazione del codice dell'ambiente e rischia un'ammenda fino a 10.000 euro, oltre al dovere di recuperare e smaltire i rifiuti a sue spese. L'assessore all'ambiente del Comune di Serravalle ha dichiarato che la lotta all'abbandono dei rifiuti è un problema affrontato con determinazione, anche attraverso l'aumento delle sanzioni.