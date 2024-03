Un 27enne è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente avvenuto questo pomeriggio sul tratto empolese della Sr429. L'uomo, a bordo della sua moto, ha perso il controllo dell'auto per motivi ancora da chiarire. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle condizioni del 27enne.