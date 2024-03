Chiede di tenere al guinzaglio il pitbull, poi aggredisce il proprietario e gli procura un trauma cranico

A Prato, un uomo di 46 anni, avvocato, è stato minacciato e picchiato da un altro uomo di circa 40 anni per aver chiesto di tenere al guinzaglio il suo pitbull. L'aggressione è avvenuta stamani in via Magnolfi nel centro storico. La vittima è stata portata in ospedale con un trauma cranico. Secondo la ricostruzione, l'avvocato ha fatto la richiesta al proprietario del cane che, dopo la minaccia di chiamare la municipale, lo ha aggredito e poi si è allontanato. La polizia ha già identificato il responsabile dell'aggressione.