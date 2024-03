Empoli festeggia il nuovo centenario Aldo Agostini, ex carabiniere fu deportato dalle SS

Empoli omaggia un nuovo centenario: il signor Aldo Agostini. Questa mattina, domenica 24 marzo 2024, l’assessore comunale Adolfo Bellucci si è recato a casa del festeggiato, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, portando un omaggio floreale e una pergamena ricordo.

La lucidità di Aldo Agostini si riconosce nella breve storia della sua vita che ha voluto donare alla città che lo ha accolto, dopo essere andato in pensione.

Grazie alla figlia Marina, ecco il suo racconto: «Sono nato a Lari, in provincia di Pisa, il 24 marzo 1924 dove ho vissuto la mia infanzia contornato dall’affetto della mia famiglia nel volgere delle giornate in una semplice casa di campagna. Raggiunta la maggiore età, dovendo fare il servizio militare, decido di arruolarmi nell’Arma dei Carabinieri svolgendo il primo periodo - al servizio dello Stato - a Roma dove nel settembre del 1943, a seguito della guerra, vengo deportato dalle “SS” e trasferito in treno presso il campo di “Bielefeld”, lì rimango internato per due anni a lavorare. Durante questo durissimo periodo - prosegue Aldo - sono riuscito a sopravvivere grazie ad una donna tedesca che lavorava in un reparto vicino al mio e che, a rischio della propria vita, giornalmente mi regalava del cibo recuperato. Finita la guerra nel 1945 vengo liberato e, finalmente, a seguito di un estenuante viaggio riesco a rientrare in Patria; riprendo la mia attività nell’Arma e dopo qualche anno incontro la donna che diventerà mia moglie e la mia compagna di vita, regalandomi due figli. Dopo essere andato in pensione, mi trasferisco ad Empoli dove riesco a dedicarmi a tempo pieno ai miei nipoti e alla mia grande passione della bicicletta, facendo lunghe passeggiate fino a quattro anni fa quando - a causa della pandemia - tutto è cambiato portandomi ad una vita molto più sedentaria».

Ma oggi di che cosa si occupa il signor Aldo? «Oggi, trascorro le mie giornate aggiornandomi su quello che succede intorno a me e nel mondo, ascoltando musica, seguendo eventi sportivi circondato dall’affetto di mia figlia, dei miei nipoti e pronipoti».