Furgone esce fuori strada a Calcinaia, estratto dai vigili del fuoco il conducente

Alle ore 15:45 una squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta in Via Marco Polo nel comune di Calcinaia per un incidente stradale. Un furgone era uscito di strada e il conducente era rimasto intrappolato nell'abitacolo. È stato necessario l'intervento del Distaccamento dei vigili del fuoco di Cascina. Una volta sul posto, il personale ha messo in sicurezza il veicolo e ha estratto l'uomo intrappolato, consegnandolo al personale sanitario per le cure necessarie. I Carabinieri erano presenti per investigare sulla causa dell'incidente.