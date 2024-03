Il neo sovrintendente Carlo Fuortes visita il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino

"Sono molto ottimista sul futuro di questo teatro e sono sicuro che, tutti insieme, faremo un grande progetto culturale per dare al Maggio un grande futuro". Così Carlo Fuortes, neo sovrintendete del Maggio musicale fiorentino che oggi, all'indomani della sua nomina da parte del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, è arrivato al Teatro del Maggio per una visita.

"So di essere in un teatro splendido di eccellenza internazionale - ha detto - con un'Orchestra e un Coro fantastici, dei collaboratori di grande esperienza in ogni settore tecnico e amministrativo, in una città meravigliosa con una tradizione assolutamente unica: quella del Maggio che sin dalla sua nascita fonde la grande tradizione operistica e la contemporaneità tenendole insieme".