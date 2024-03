Impresa all'ultimo minuto Use Computer Gross: con Pavia finisce 75-78

Pavia non aveva mai perso in casa fino a quando, sulla sua strada, non ha incrociato l’Use Computer Gross. Alla sirena il tabellone del Pala Ravizza dice infatti 75-78 e basterebbe questo per capire che razza di impresa abbiano fatto i biancorossi, sotto di 5 a poco più di un minuto dalla sirena, ed alla fine vincitori di 3. Una gara lottata e sempre punto a punto, risolta con la zampata finale firmata da Cerchiaro e Giannone in una frazione da ben 23 punti segnati. Dopo il ko di misura con Saronno, la squadra di coach Valentino si rimette così prontamente in marcia verso i playoff, ora un po’ più vicini. E, al di là dell’importante risvolto di classifica, è indubbio che si tratta di una vittoria pesantissima anche dal punto di vista del morale visto il valore dell’avversario e la difficoltà di giocare su quel campo.

Le squadre si studiano per tutta la prima frazione che si chiude sul 18-17. Subito pesante la situazione falli di Baccetti, tre, con l’Use che, con la tripla di Cerchiaro, schizza sul 31-37. La bomba di Calabrese manda le squadre sul 36-40 che, a metà, diventa 39-42. La Computer Gross tiene la testa avanti (51-55) salvo poi subire il break dei padroni di casa che vanno sul 58-55, risultato col quale si va all’ultimo riposo. La frazione finale si apre con la tripla di Quartuccio e la pronta replica dei pavesi che impattano. La gara resta in equilibrio con le due squadre che cercano di risolverla nei minuti finali. L’ultimo giro di lancetta è tutto da raccontare. A poco più di un minuto dalla sirena Stonkus segna il + 5, quello che sarà l’ultimo canestro della squadra di casa. Cerchiaro subisce fallo ed è glaciale dalla lunetta con Giannone che prima segna il meno 1 e poi ruba la palla appoggiando al ferro il sorpasso: 75-76. Pavia cerca il contro sorpasso con Hidalgo che, però, sbaglia. Cerchiaro che prende il rimbalzo, subisce fallo e la chiude dalla lunetta (75-78) anche perché mancano appena 9 decimi e la preghiera di Ferri non va. Il Pala Ravizza è biancorosso. Per coach Valentino il miglior regalo di compleanno possibile.

75-78

PALLACANESTRO PAVIA

Banin 6, Ferri 3, Apuzzo 5, Stonkus 22, Hidalgo 4, Invernizzi ne, Spatti 11, Gravaghi 5, Ferretti 7, Pesenato 12, Ciocca ne. All. Cristelli

USE COMPUTER GROSS

Giannone 10, Baccetti, Sesoldi, Rosselli 15, Calabrese 11, De Leone 14, Mazzoni 7, Quartuccio 10, Tosti ne, Cerchiaro 11,

Arbitri: Marconetti di Rozzano e Mainetti di Daverio

Parziali: 18-17, 39-42 (21-25), 58-55 (19-13), 75-78 (17-23)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa