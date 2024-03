Minaccia con un coltello la titolare di un negozio, lei reagisce: fallita rapina a Vinci

Minaccia la titolare di un negozio in viale Togliatti a Sovigliana con un coltello per rapinarla, lei reagisce e sventa il colpo. È accaduto ieri pomeriggio. A dare l'allarme è stata la donna che ha allertato i carabinieri riferendo che l'uomo l'aveva minacciata con un coltello chiedendogli l'incasso. La titolare ha però reagito e l'uomo è uscito dal negozio tentando di far perdere le tracce di sé. Indagano i carabinieri che stanno anche visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.