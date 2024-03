Viviamo Gambassi: ecco i candidati consiglieri per Samanta Setteducati Sindaco

Il vigore di una comunità si misura dalla forza e dalla passione di chi la rappresenta. Venerdì 22 Marzo, è stato un giorno fondamentale per Gambassi Terme, segnato dalla presentazione ufficiale della lista civica VIVIAMO GAMBASSI TERME, un’alleanza forgiata dalla dedizione e dall'innovazione a sostegno di Samanta Setteducati. Con un perfetto equilibrio di genere, la squadra è composta da rappresentanti paritariamente distribuiti tra donne e uomini, ognuno portatore di storie, competenze e aspirazioni che incarnano lo spirito vivace e multiforme del nostro territorio.

La squadra è frutto di diverse esperienze: ci sono coloro che hanno servito con onore e dedizione nelle istituzioni locali, chi ha difeso i colori nazionali in ambito sportivo e chi ha dato prova di impegno civile attraverso il volontariato e il lavoro nelle associazioni. Troviamo imprenditori che conoscono le sfide del territorio, professionisti dell'insegnamento e della sanità, creativi che desiderano infondere nuova vita nel tessuto sociale, e giovani volti nuovi pronti a portare una ventata di freschezza e nuove prospettive.

Tutti uniti dalla volontà di far crescere Gambassi Terme, non solo come un luogo in cui vivere ma come un luogo da vivere appieno. La lista civica si propone di ascoltare, dialogare e collaborare attivamente con tutti i cittadini, per realizzare insieme un progetto di comunità che sia sostenibile, inclusivo e capace di valorizzare al massimo le potenzialità del nostro territorio. Con un occhio attento alle tradizioni e uno sguardo rivolto al futuro, VIVIAMO GAMBASSI TERME con l’appoggio a Samanta Setteducati a Sindaca della città si candida a trasformare le sfide in opportunità, con la ferma convinzione che la politica locale sia il motore del cambiamento e del benessere collettivo.

Ecco le sei donne e i sei uomini presenti in lista:

Gianni Cortina, 42 anni,lavoro come impiegato amministrativo di un Comune del Circondario. Consigliere comunale uscente e capogruppo di maggioranza nell’ultima legislatura, dal 2017 sono il Segretario del PD di Gambassi. La mia esperienza pratica con le dinamiche politiche e amministrative locali e la partecipazione attiva con varie associazioni, mi hanno permesso di conoscere a fondo le esigenze della comunità gambassina e di capire come possiamo lavorare insieme per realizzare il nostro pieno potenziale. Ho scelto di ricandidarmi perché sento la stessa passione di sempre e credo che Samanta sia la persona giusta per raggiungere un grande obiettivo: continuare a far crescere questo paese!

Sono Tiziana Costa, 59 anni, ho una in Laurea in Scienze Motorie e sono Sottoufficiale e insegnate di difesa personale della Polizia di Stato. Tecnico FIJKALM della Nazionale Giovanile con un trascorso di atleta nazionale negli anni 1980/2000, inficiata del Pegaso d'Oro e del "Distintivo al Merito Sportivo" per i titoli europei e Mondiali conseguiti. Risiedo nella frazione di Badia a Cerreto e tra gli anni 2009 e 2019 ho rivestito il ruolo di Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Pubblica Istruzione. Ho accettato di candidarmi perché è ancora forte la passione di mettersi a disposizione e rappresentare il mio paese.

Emiliano Bucalossi, 50 anni, sono un imprenditore agricolo e appassionato di caccia fin da bambino; ad oggi sono infatti un socio attivo dell’Associazione venatoria Club Cinghialai Le Tre Case. Quella con Samanta è la mia prima esperienza politica: mi candido con l’intento di prestare massima attenzione alle problematiche agricole e venatorie del nostro territorio così da trovare soluzioni concrete.

Sono Elena Miracolo, 37 anni, ho studiato presso la scuola d'arte Duccio di Boninsegna di Siena e poi ho intrapreso la Facoltà di Architettura, ma non ho finito gli studi perché sono diventata mamma di una Bambina. Nella mia vita ho intrapreso mille lavori ma ultimamente sono tre anni che ho deciso di aprire (in pieno COVID) un negozio di fiori. Sono in Consiglio Comunale ormai da cinque anni e questa esperienza mi ha fatto crescere: ho conosciuto molte persone ed ho imparato come funziona la macchina comunale. Spero di essere rieletta, perché lavorare con questo nuovo gruppo sarebbe estremamente stimolante.

Franco Simoncini, 69 anni, pensionato. Faccio parte dell'Associazione Badia a Cerreto e sono volontario della Protezione Civile. Consigliere uscente, ho deciso di candidarmi di nuovo per l'amore che ho per la mia Frazione e tutto il territorio di Gambassi Terme e per continuare ad essere elemento di raccordo fra la comunità di Badia a Cerreto e l'Amministrazione Comunale.

Elisa Fiaschi, 46 anni, ho frequentato l'istituto superiore F. Enriques, diplomandomi come ragioniera programmatrice. Dopo il diploma ho sempre lavorato nel negozio di famiglia. Da quando mi sono trasferita a Gambassi Terme ho partecipato attivamente agli eventi organizzati dalle varie Associazioni, sentendomi parte integrante di questa comunità. Ho deciso di candidarmi perché vorrei dare un contributo per far crescere il nostro paese.

Teo Zarotti, 23 anni, ho conseguito il diploma in Gestione ambientale e del territorio presso l'Istituto Ricasoli di Siena. Facendo mia una mentalità lavorativa pragmatica grazie alle esperienze dalle ONG all'industria pesante, ho avuto la fortuna di essere uno dei membri fondatori del consiglio giovani di Gambassi. Mi candido per preservare e aiutare a sviluppare le potenzialità del nostro territorio e comunità, alle quali sono legato da sempre.

Debora Alushi, 23 anni, sono una studentessa di Medicina e Chirurgia dell’università di Firenze, nata e cresciuta a Varna. Da qualche anno ormai mi sono avvicinata alla politica per caso ma restandoci per volontà e curiosità personale. Aiuto come posso le Associazioni che usufruiscono del Platano e in particolar modo durante la festa dell’Unità e questo mi ha reso partecipe della meravigliosa comunità che è Gambassi Terme. Mi candido portando con me un punto di vista nuovo e giovane etutta la mia voglia di imparare.

Mi chiamo Riccardo Cavallini e ho 69 anni. Sono consigliere uscente e questa è la mia seconda candidatura per il consiglio comunale. Conosco profondamente la nostra comunità e le sue sfide, ma anche le sue risorse e potenzialità. Vorrei continuare ad essere elemento di raccordo fra la comunità di Case Nuove e l'amministrazione comunale perché credo nel servizio pubblico e nell'importanza di contribuire al benessere del nostro Comune.

Stefania Malquori, ho 49 anni, 3 figli e lavoro come impiegata nel call center di Le soluzioni - settore idrico dal 2019. Precedentemente ho lavorato per 25 anni alle Terme di Gambassi nel settore sanitario. Ho, per questo, avuto la possibilità di vivere una realtà del paese che rappresenta il fiore all'occhiello per il nostro Comune. Ho deciso di candidarmi perché amo il mio paese, credo nelle sue potenzialità e credo negli obbiettivi che Samanta si è preposta di raggiungere.

Sono Leonardo Arrighi, 51 anni, da anni svolgo un lavoro dirigenziale presso la grande distribuzione. Nel mio lavoro sono a contatto con il pubblico h24 e mi occupo anche dei rapporti con la comunità, organizzo e gestisco eventi. Sono istruttore sportivo di ciclismo presso la Asd Pedale Certaldese e grazie alla collaborazione con la giunta uscente, abbiamo realizzato un impianto sportivo a Badia a Cerreto per Mtb aperto a tutti. Mi candido con la lista civica di Samanta perché credo nel suo operato e nel voler continuare il dialogo con la popolazione che ci ha portato fino ad oggi ad ottenere ottimi risultati. Il Comune di Gambassi Terme siamo noi cittadini di tutto il territorio e solo collaborando riusciremo a creare il nostro futuro.

Giulia Ripetti, 28 anni, ho conseguito il diploma in Grafica Pubblicitaria all'istituto superiore F. Enriques. Non ho mai partecipato alle iniziative politiche del paese ma quest'anno, lavorando presso una delle sue principali realtà, ho capito che c'è bisogno di maggiore divulgazione per i cittadini e non. Ho sempre cercato di lavorare nel mio ambito di studi, nella rielaborazione di immagini, video e nella comunicazione. Per questo penso sia fondamentale far passare non solo Gambassi come punto strategico tra le varie attrazioni circostanti, ma anche come luogo di interesse con un valore aggiunto, l'Acqua di Pillo, che con le sue speciali qualità risulta quasi unica sul territorio nazionale.

Fonte: Ufficio Stampa