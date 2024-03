A forte velocità in autostrada, in auto nasconde 31 kg di hashish: arrestato

I carabinieri del comando provinciale di Livorno e della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza di reato un 67enne livornese trovato a bordo con 31 kg di hashish, divisi in 310 panetti. Ora si trova in carcere.

L'uomo era a bordo della sua Fiat Bravo in autostrada A12 a velocità elevata, compiendo manovre azzardate e repentini cambi di corsia anche in tratti non trafficati. Dopo un lungo pedinamento i militari lo hanno bloccato nei pressi del casello di Rosignano Marittimo. Il carico di droga era in un fondo ricavato nella bauliera dell'auto.

La droga, una volta venduta al dettaglio nelle piazze di spaccio di Livorno, avrebbero fruttato 100mila euro.