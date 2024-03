Abc, vittoria fondamentale allo scadere contro il Campus Piemonte

Una magia di Scali a fil di sirena regala all’Abc Solettificio Manetti la vittoria più importante nella gara più difficile: 67-64 il finale contro il Campus Piemonte.

E’ il buzzer beater di Andrea Scali, sulla sirena, a regalare due punti di platino all’Abc Solettificio Manetti. Nell’ultimo possesso, sul 64-64, il n.11 gialloblu riceve un pallone che scotta e da tre punti scrive la sentenza più dolce: 67-64. L’Abc Solettificio Manetti spedisce a -4 il Campus Piemonte Basketball, una delle dirette concorrenti per la salvezza, portando a casa una sfida delicatissima. Con capitan Belli costretto a letto causa influenza, i gialloblu ritrovano Pietro Cantini e, soprattutto, la solidità di un gruppo che, nonostante una partita difficile dal punto di vista offensivo, riesce a tenere i nervi saldi in difesa e a fare quadrato nei momenti più complicati di una partita in equilibrio per quaranta minuti,

"Abbiamo dimostrato ancora una volta che la forza di questo gruppo è la difesa – commenta a caldo coach Samuele Manetti -. Nelle giornate difficili in attacco, come lo è stata questa e come lo era stata la settimana scorsa ad Oleggio, siamo riusciti a restare compatti in fase difensiva, e lo dimostrano i 64 punti concessi. Anche stasera abbiamo costruito buoni tiri, sebbene le conclusioni non ci abbiano favorito, ma ciò che più conta è continuare ad avere questo atteggiamento in difesa. Una vittoria fondamentale, che i ragazzi si meritano. E adesso testa a mercoledì, perché sarà un’altra battaglia".

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Zaiest, Nepi, Pucci, Scali, Delli Carri

Campus: Mobio, Rinaldin, Erhaghewu, Caporaso, Camara

Delli Carri dalla media distanza inaugura la sfida, seguito dal gioco a due tra Nepi e Scali che vale il 4-0. Il primo canestro piemontese arriva a firma Camara dall’arco ma Nepi risponde puntuale con quattro punti in rapida successione che permettono all’Abc di tenere saldo il controllo: 8-3 dopo sei giri di cronometro. Erhaghewu tiene i suoi incollati mentre la rimonta ospite si concretizza con Rinaldin che dalla lunetta infila il primo vantaggio per il Campus sul 10-11, che diventa 14-15 alla prima sirena.

Rientrano meglio i ragazzi di Jacomuzzi che, spinti da Mobio e Lomtadze, toccando il 14-21 approfittando di un’Abc che, oltre alla via del canestro, fatica anche a trovare incisività in difesa. A ristabilire l’equilibrio sale in cattedra Scali, che prima sblocca i suoi dalla lunga distanza e poi va a prendersi un’azione da tre punti che scrive 20-21 al 14′. Di Pucci il nuovo il +1 gialloblu, mentre Corbinelli e Zaiets tengono salda l’inerzia dalla lunetta per poi lasciare spazio alla tripla di Nepi che prova a dare il via alla fuga castellana: 30-23 con 2’30” all’intervallo. Gli ospiti, però, si aggrappano alla fisicità di Lomtadze, che sotto canestro fa valere i propri centimetri, finché la tripla di Caporaso a fil di sirena manda tutti negli spogliatoi sul 33-32.

Si riparte con Camara che impatta dalla linea della carità, preludio a diversi minuti in cui le squadre si alternano al comando. Sul tentativo di allungo piemontese a firma Lomtadze, che scrive 39-43, coach Manetti ferma il gioco e al rientro l’assist coast to coast di Corbinelli scova Nannipieri per il 42-43. Una magia di Nepi ristabilisce la parità a quota 45 al 28′ ma la penetrazione di Rinaldin vale il nuovo 45-47. E’ l’1/2 di Lazzeri dalla lunetta a scrivere 46-47 al terzo riposo.

Dopo due minuti di attacchi a vuoto da entrambe le parti, Mobio infila il canestro che inaugura il rettilineo finale, seguito da Lomtadze lasciato solo in mezzo all’area: 46-51. Nel momento più delicato, Pucci decide di prendere per mano i suoi con due azioni personali che interrompono il break piemontese e valgono il 50-51 al 34′. Mentre l’Abc stringe le maglie in difesa, la penetrazione di Nepi ristabilisce il +1 castellano (54-53), ma Matteo Rinaldin, l’uomo della provvidenza del Campus, mette a segno sei punti consecutivi che provano ad indirizzare la sfida: 54-59 al 36′. Scali, servito da Corbinelli, batte un colpo per l’Abc, seguito dalla tripla di Pucci che impatta a quota 59. Nell’azione successiva Corbinelli decide di imitarlo: 62-59 con 120 secondi sul cronometro. Ma ancora è lunghissima, tanto che gli ospiti riescono ad impattare per ben due volte fino al 64-64 con una manciata di secondi sul cronometro. Si arriva così all’ultimo possesso, alla sirena che sta per scrivere la fine e ad un immenso Andrea Scali che da tre punti si prende tutta la responsabilità di quel pallone che scotta. Il resto è un PalaBetti in delirio e una vittoria importante come l’aria.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – CAMPUS PIEMONTE BASKETBALL 67-64

Abc Solettificio Manetti: Rosi ne, Lazzeri 1, Corbinelli 4, Pucci 21, Viviani ne, Zaiets 2, Scali 15, Nepi 20, Cantini, Nannipieri 2, Delli Carri 2. All. Manetti. Ass. Calvani, Cantini.

Totali: 20/35 (57%) da due, 5/28 (18%) da tre, 12/20 (60%) ai liberi, 39 rimbalzi (37 dif, 2 off), 14 assist.

Campus Piemonte Basketball: Mobio 13, Feliciangeli 2, Erhaghewu 7, Dokic ne, Rinaldin 12, Petrushevski ne, Osarenkhoe, Caporaso 3, Camara 9, Lomtadze 18. All. Jacomuzzi. Ass. Gaudio.

Totali: 10/45 (44%) da due, 4/26 (15%) da tre, 12/16 (65%) ai liberi, 5 rimbalzi (39 dif, 11 off), 10 assist.

Parziali: 14-15, 33-32 (19-17), 46-47 (13-15), 67-64 (21-17)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme, Posarelli di Grosseto.

Fonte: Abc Castelfiorentino