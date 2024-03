Brindisi all'Anselmo per il nuovo percorso pedonale in sicurezza

L’attesa è ormai finita: sabato 30 marzo alle ore 11:00 avrà luogo l’inaugurazione del nuovo percorso pedonale nella frazione di Anselmo. Si tratta di un investimento importante per la frazione, frutto di numerosi incontri con la cittadinanza che richiedeva da tempo interventi di mitigazione del traffico e di messa in sicurezza della strada dal punto di vista dei pedoni.

L’intervento è stato diviso in due lotti, entrambi iniziati, realizzati e conclusi nel corso degli ultimi cinque anni, per un totale di 1.100.000 euro investiti: il primo lotto ha riguardato la realizzazione dei marciapiedi con nuovi attraversamenti pedonali illuminati in località Fornace, nella parte terminale dell’abitato; il secondo lotto, invece, si è concluso recentemente e ha comportato la realizzazione dei marciapiedi, di una pista pedonale, di una nuova rotatoria, di cinque attraversamenti stradali illuminati e di due postazioni per la rilevazione della velocità.

Il ritrovo è presso il circolo ARCI di Anselmo, in piazza Ninni Cassarà. In quella occasione saranno spiegate tutte le fasi di lavorazione nel corso di una breve passeggiata lungo la frazione. Al termine è previsto un brindisi offerto dall’azienda che ha eseguito i lavori, Scaviter s.r.l.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa