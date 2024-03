Centro Donna Lilith e associazione Neri&Ferramosca, due cortometraggi per le associazioni dell'Empolese Valdelsa

Due cortometraggi che danno voce alla città di Firenze, attraverso il racconto delle sue associazioni. Vanno in questa direzione gli ultimi lavori della rivista mensile Edera che ha raccontato, attraverso i frame di due video, “Il Centro Aiuto Donna Lilith” e l’associazione “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca”, sotto la regia di Sofia Milazzo.

Il cortometraggio di “Lilith - Centro Aiuto Donna” con sede a Empoli, realtà e luogo che aiuta a proteggere donne con storie difficili, vittime di violenza di vario genere, è già disponibile su Youtube. Racconta la storia e il ruolo dell’associazione creata dalle Pubbliche assistenze riunite di Empoli e impegnato nel contrasto alla violenza sulle donne.

Il secondo lavoro, dedicato all’associazione “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca”, uscirà il prossimo 29 marzo e sarà presentato in anteprima il 29 marzo a Gambassi Terme, in provincia di Firenze. L’associazione è nata per non dimenticare due ragazzi, Riccardo e Alessio, che in un pomeriggio che sembrava come tanti altri del dicembre 2006, a Vinovo (To) nel centro sportivo della Juventus FC, persero la vita cercando di recuperare alcuni palloni finiti in un laghetto durante l’allenamento. Oggi l’associazione si fa promotrice di raccolte fondi da destinare a famiglie, bambini e persone in difficoltà.

Il progetto “Racconti dalla città”, portato avanti da Edera e iniziato nel 2023, è sostenuto dalla Città Metropolitana di Firenze. Per il 2024 prevede la produzione di altri due cortometraggi ai quali la redazione sta già lavorando. «Il progetto – sottolinea Letizia Perini, consigliera della Metrocittà delegata alla Cultura – viene condotto su una frontiera delicata che interroga la nostra intelligenza e prima ancora in nostri sentimenti, in un mondo compulsivo che pensa sempre alla cosa successiva».

Fonte: Ufficio Stampa