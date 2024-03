Consiglio comunale a Cerreto Guidi, si parlerà anche di bilancio

È convocato per Giovedì 28 Marzo, alle ore 21,00, nella Sala delle adunanze consiliari, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi. Sono nove gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco;

2. Regolamento per l’assegnazione, in locazione o in comodato, degli immobili comunali ad associazioni, enti del terzo settore ed altre realtà associative, per lo svolgimento delle loro attività: approvazione;

3. Variazioni al Bilancio di previsione 2024/2026, al Dup 2014/2026 ed alla nota integrativa 2024/2026;

4. Costituzione di una holding di partecipazioni e conferimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Cerreto Guidi nelle società Alia Servizi Ambientali S.p.A e Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa S.c.p.A;

5. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto per il divieto immediato di uso dei formulati commerciali contenenti glifosate sul territorio comunale;

6. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sulla chiusura delle attività artigianali nel Comune di Cerreto Guidi;

7. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sull’imprenditoria femminile nel Comune di Cerreto Guidi;

8. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sugli aumenti dell’assicurazione RC auto nel Comune di Cerreto Guidi;

9. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Centrodestra per Cerreto sulla richiesta di convocazione di un consiglio comunale in seduta aperta a Stabbia.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa