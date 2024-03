Consiglio comunale Empoli, si parla di Keu. Entrano 2 nuovi consiglieri

- Giovedì 28 marzo 2024, alle 18.30, si riunirà il Consiglio comunale di Empoli nell’aula al primo piano del Palazzo Municipale in via Giuseppe del Papa, 41, con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta, come di consueto, potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1.Comunicazioni del sindaco e del presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su viabilità via Fattori, via Jacopo della Quercia e via Raffaello Sanzio – Zona Santa Maria.

3.Interrogazione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia – Centrodestra per Empoli su maneggio in zona Ormicello.

4.Interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Fabricacomune e Movimento 5 Stelle sullo stato di attuazione della mozione approvata dal Consiglio comunale il 20/5/2021 per la diffusione della conoscenza del consultorio giovani e della contraccezione gratuita.

5.interrogazione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Fabricacomune e Movimento 5 Stelle sulla situazione della falda nell’area interessata dall’uso del Keu.

6.Dimissioni del consigliere comunale signor Federico Pavese - Surroga e convalida nomina del nuovo consigliere.

7.Dimissioni del consigliere comunale signora Simona Di Rosa - Surroga e convalida nomina del nuovo consigliere.

8.Sostituzione dei consiglieri comunali signor Federico Pavese e signora Simona Di Rosa da componenti delle commissioni consiliari IV “bilancio, finanze, tributi, personale e organizzazione generale, sviluppo economico, II "assetto e utilizzazione del territorio, ambiente ed infrastrutture, demanio e patrimonio”.

9.Approvazione modifiche Statuto comunale.

10.Ratifica delibera di giunta n. 9 del 31/01/2024 avente ad oggetto Bilancio di Previsione 2024-2026 - Approvazione variazioni assunte con i poteri del Consiglio per motivi di urgenza.

11.Collegio dei Revisori dei conti - Nomina triennio 2024-2027.

12.Programma triennnale degli acquisti di forniture e servizi 2024-2026. Secondo aggiornamento.

13.Approvazione schema di convenzione ex art. 15 legge 241/90 tra Regione Toscana e Comune di Empoli per il Piano di digitalizzazione di periodici storici locali, in attuazione della delibera di Giunta regionale n. 430 del 28/04/2023 di applicazione del dm mic n. 298/2022 pnrr-m1c3-investimento 1.1-subinvestimento 1.1.5 “digitalizzazione del patrimonio culturale” per gli anni 2022-2026.

14.Proposta di Regolamento comunale per la realizzazione di strutture temporanee di lungo periodo legate ad attività di pubblico interesse. Approvazione.

15.Protocollo d'intesa fra il Consiglio comunale di Empoli e le associazioni Avis, Fratres, Croce Rossa Italiana e Pubbliche Assistenze Riunite per la realizzazione e organizzazione del progetto “Diventare cittadini donatori”. Approvazione

16.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 10 del 27/07/2022. Approvazione

17.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 11 del 02/08/2022. Approvazione

18.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 15 del 27/10/2022. Approvazione

19.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 1 del 13/02/2024. Approvazione

20.Verbale della seduta del Consiglio comunale n. 2 del 13/03/2024. Approvazione

21.Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico e Questa è Empoli a condanna dei fatti di Firenze e di Pisa dello scorso 23 febbraio e a favore dell’identificazione del personale delle forze di polizia in servizio di ordine pubblico.

22.Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli-Fabricacomune e Movimento 5 Stelle contro la compartecipazione al gettito sul gioco d’azzardo.

