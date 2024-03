Edi Baronti e Jole Tafi, due nuove centenarie a Livorno

Edi Baronti e Jole Tafi, due signore nate lo stesso giorno, il 25 marzo 1924, entrano oggi nel ristretto club delle centenarie e dei centenari livornesi.

La signora Edi Baronti è stata una validissima impiegata comunale: entrata nell’Amministrazione nel 1944 a soli 20 anni, ha prestato servizio prima all’ufficio Anagrafe poi alla Polizia Amministrativa, negli ultimi anni presso gli Archivi e al Cisternone. Amava viaggiare e ha fatto tante gite con le amiche nelle principali località italiane. È in pensione dal 1985. Sempre in grande forma, lucida e autosufficiente, festeggerà questo importante compleanno con una bella torta insieme ai parenti, in particolare gli affezionati nipoti Andrea e Francesca.

L’altra centenaria, nonna Jole Tafi, vedova Salutini, è nata a Montaione, in provincia di Firenze, ma già a tre anni era cittadina livornese. Ha fatto la casalinga ed è rimasta vedova abbastanza presto, dedicandosi completamente alla figlia e al nipote. Amante del mare e, finché ha potuto, delle lunghe passeggiate, adesso nonna Jole è ospite di una residenza sanitaria sul viale Italia, dove le suore hanno allestito una festicciola per farle spegnere le 100 candeline insieme a parenti ed amici.

Il sindaco Luca Salvetti ha inviato a Edi e a Iole un omaggio floreale con gli auguri della città.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa