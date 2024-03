Evasione fiscale, sequestro da 125mila euro in Lucchesia

Finisce nei guai un imprenditore di un'azienda di costruzioni e edilizia in provincia di Lucca. Si parla di evasione fiscale e di un sequestro della guardia di finanza lucchese di beni per oltre 125mila euro. L'uomo è stato denunciato in quanto rappresentante legale della società (amministratore anche di altre imprese operanti nello stesso settore, ora poste in liquidazione giudiziale).

Le indagini delle fiamme gialle hanno constatato in particolare, "un’IRES (imposta sul reddito delle società) evasa pari a circa € 60.000, oltre a ritenute d’acconto non versate per oltre € 65.000". Perciò, notiziato il Pubblico Ministero titolare del fascicolo processuale, quest’ultimo avanzava richiesta, al G.I.P., di sequestro preventivo di beni per un valore pari al profitto dell’evasione fiscale. Tra i beni si trovano un immobile in Campania e quote di un'altra azienda.