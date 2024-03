FdI: "Spaccio e degrado a Certaldo, le nostre soluzioni"

Gli esponenti certaldesi di Fratelli d’Italia hanno ricevuto segnalazioni da alcuni residenti nell’area di via Fonda esasperati che segnalano una situazione preoccupante di degrado di alcuni luoghi, come ad esempio il percorso ciclabile e pedonale che dalla stessa via Fonda conduce alla Piscina Fiammetta dove si svolgono regolarmente attività di spaccio (anche alla luce del sole), vengono avvistati bivacchi e in passato sono stati persino rilevati alloggi di fortuna.

Il candidato a sindaco per il centrodestra Lucia Masini propone l’istituzione di un assessorato con apposita delega e l'installazione di nuove telecamere per la videosorveglianza nei luoghi dove queste criticità sono più evidenti, sotto tutto il cavalcavia tra via Dalla Chiesa e via Fonda, nella zona intorno alla Stazione Ferroviaria, nei sottopassi pedonali e nelle aree a verde.

Ritiene inoltre necessario ripristinare una adeguata illuminazione ed intervenire presso l’Unione dei Comuni per ottenere un aumento dell’organico delle Forze di Polizia Municipale in modo che vi siano più Agenti sul territorio (non negli uffici) con funzioni di controllo e di deterrenza, in modo da prevenire anche fenomeni come l’abbandono dei rifiuti per strada e i furti nelle case che purtroppo stanno diventando sempre più numerosi. Senza voler ledere il diritto alla privacy delle persone, riteniamo necessario utilizzare tutti i mezzi a disposizione del Comune per salvaguardare il pubblico decoro e garantire a tutti i cittadini il diritto di vivere in sicurezza ogni luogo destinato alla comunità.

Lucia Masini

Candidato Sindaco per il Centrodestra Certaldo

Riccardo Borghini

vice coordinatore comunale Fratelli d’Italia Certaldo

Marco Rossi

responsabile cultura nel coordinamento comunale FdI Certaldo