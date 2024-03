Garante dei detenuti del Comune di Siena: “Carenza di personale al Santo Spirito”

Prosegue il lavoro del Garante comunale dei detenuti Stefano Longo, che in due occasioni (15 e 21 marzo) ha fatto visita nelle ultime settimane alla casa circondariale di Santo Spirito, a Siena. Dai colloqui intercorsi, anche in via riservata con i detenuti che ne avevano fatto richiesta, è emersa, tra le altre, una situazione di grave carenza di personale.

“Attualmente – sottolinea Longo – sono presenti settantatré detenuti, in crescita rispetto agli anni precedenti, su una pianta organica prevista di quarantasette unità di personale della Polizia Penitenziaria, di cui effettive solo trenta. La situazione è di profonda difficoltà per il personale, che si ritrova ad affrontare diverse ore di straordinario per colmare i vuoti. Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente anche sulla qualità della vita detentiva nel suo quotidiano”.

“Ho seguito con attenzione – conclude il garante – la protesta dei sindacati del personale di Polizia Penitenziaria e accolgo positivamente l’interessamento dell’onorevole Francesco Michelotti, auspicando che per il territorio senese vengano soddisfatte le ormai improrogabili esigenze”.

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa