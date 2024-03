Morto a cento anni il partigiano Gennaro Barboni

È morto a 100 anni a Follonica il partigiano Gennaro Barboni. Originario delle Marche, da 25 anni viveva in Toscana.

Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, entrò a far parte delle formazioni partigiane della zona, combattendo col nome 'Lu Feroce' nel primo Battaglione Mario, comandato dal triestino Mario Depangher.

A Follonica si è trasferito oltre 25 anni fa, partecipando alla politica cittadina, dirigendo per molto tempo la locale sezione Anpi. Nel 2016 è stato fra i cinque partigiani che vennero presentati come membri del Comitato regionale toscano per il Sì al referendum costituzionale, insieme a Rolando Fontanelli, Ugo Morchi e Giuliano Romagnoli di Empoli, e Ilvio Milani di Piombino.