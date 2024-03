No alla violenza di genere: a Montecatini la nuova panchina rossa dei soci Conad Nord Ovest

Oggi, Maurizio Stefanelli, Federico Daghini e Renzo Diolaiuti, Soci Conad Nord Ovest di Montecatini, si sono fatti promotori del progetto “Panchine Rosse” per sensibilizzare sul tema della lotta e della prevenzione di ogni forma di violenza di genere. L’iniziativa è stata lanciata da Conad Nord Ovest nel novembre 2021 ed ha raggiunto lo straordinario risultato di oltre 350 panchine rosse donate e installate nelle regioni di competenza.

La panchina rossa oggi è un simbolo universalmente riconosciuto e associato al tema della violenza di genere, in segno di sensibilizzazione e sostegno tangibile contro un fenomeno ancora troppo radicato nella nostra società.

A Montecatini-Terme la panchina è stata installata oggi presso il Liceo Statale “Coluccio Saltuati”. Il progetto rientra in un percorso di formazione e sensibilizzazione per l'eliminazione della violenza contro le donne, promosso dall’Istituto, che ha permesso alle classi 4C-4D-4E LES e 4A-4C LS di incontrare la giornalista Natasha Alibani con Gigliola Bono e Giovanna Zizzo, le quali hanno raccontato testimonianze toccanti del loro vissuto.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione: l'Assessore del Comune di Montecatini Terme Federica Rastelli, la presidente dell'associazione 365 giorni al femminile Giovanna Sottosanti, alcuni rappresentanti delle forze dell'ordine e il Socio di Conad Nord Ovest, Maurizio Stefanelli. Sulla panchina rossa è stata applicata anche la targa riportante il numero nazionale antiviolenza 1522 e/o i contatti dei centri antiviolenza locali per emergenze, richieste di aiuto e denuncia.

La donazione e l’installazione delle panchine rosse rappresenta un gesto importante che testimonia l’impegno di Conad Nord Ovest e dei Soci, da sempre sensibili alle tematiche sociali e vicini alle comunità di riferimento con azioni concrete a sostegno delle persone in difficoltà, come le donne che subiscono violenza e che combattono ogni giorno per il diritto all'eguaglianza e alla libertà, ma anche un’attività di sensibilizzazione, informazione e prevenzione verso le nuove generazioni.

“Con l’installazione di questa nuova panchina rossa vogliamo ribadire con grande convinzione la nostra vicinanza e il nostro supporto a tutte quelle donne che combattono contro qualsiasi forma di violenza e discriminazione – dichiara Maurizio Stefanelli, anche in rappresentanza degli altri Soci Conad Nord Ovest di Montecatini-Terme – Un progetto concreto a testimonianza dell’impegno del gruppo nel sensibilizzare l’opinione pubblica e supportare la Comunità, promuovendo l’adozione di comportamenti consapevoli e sostenibili”.

Insieme al progetto panchine Rosse, quest’anno Conad Nord Ovest, attraverso l’importante partecipazione dei clienti e al contributo dei Soci sul territorio, ha donato 100.000 euro, raccolti nell’ambito dell’iniziativa “Aggiungi 1 € alla tua spesa”, a sostegno di 35 centri antiviolenza territoriali, molti dei quali associati a D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza,” che attraverso il lavoro svolto quotidianamente, offrono sostegno alle donne vittime di abusi adoperandosi per garantire loro nuove opportunità di vita.

Dal 2022 l’impegno verso un tema tanto importante si è ulteriormente consolidato grazie alla nascita della Fondazione Conad ETS che, insieme all’associazione Viva Vittoria OdV e alla collaborazione dei Soci Conad Nord Ovest, promuove iniziative di sensibilizzazione contro la violenza di genere. Tantissime le piazze d’Italia che si sono colorate grazie all’installazione delle immense opere condivise realizzate con quadrati di maglia cuciti dalle donne in rete e legate da un filo rosso per dire NO alla violenza sulle donne.

Le iniziative promosse da Conad Nord Ovest, si inseriscono nel grande progetto nazionale di sostenibilità "Sosteniamo il futuro" come importante tassello dell’impegno sociale di Conad.

PANCHINE ROSSE:

È un percorso di sensibilizzazione e di informazione lanciato nel 2016 dagli Stati Generali delle Donne che invita Comuni, associazioni, scuole e le imprese di tutta Italia ad inaugurare le panchine rosse su tutto il territorio italiano come monito contro la violenza sulle donne e in favore di una cultura di parità.

I NUMERI DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE:

Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza relativamente al periodo 1 gennaio – 3 marzo 2024 sono stati registrati 60 omicidi, con 20 vittime donne, di cui 18 uccise in ambito familiare/affettivo; di queste, 8 hanno trovato la morte per mano del partner/ex partner. Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, il numero degli eventi è in aumento, da 57 a 60; resta invece invariato il numero delle vittime di genere femminile (20).

CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 5 miliardi di euro. I territori in cui opera con 371 soci imprenditori e 18 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,4%, Piemonte, con quota di mercato al 5,4%, Liguria, con quota di mercato al 10,6%, Provincia di Mantova, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 12,7%, Toscana, con quota di mercato al 15,4%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 26,6% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 19,8%. Conad Nord Ovest conta 589 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format.

Fonte: Ufficio stampa