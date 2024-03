Pioggia di medaglie per gli atleti Aquateam: i risultati ai campionati regionali

Domenica 24 marzo, a Larciano si sono svolti i Campionati Regionali FINP FISDIR e la nostra squadra composta da 9 atleti FISDIR e 7 atleti FINP si è distinta per il numero di medaglie e gli ottimi piazzamenti.

I nostri atleti Fisdir Promozionale Giulio Bachi 6° nei 25 stile, 4° nei 25 dorso e oro nei 50 dorso, Federico Fadda 4° 25 stile e due bronzi nei 25 dorso e rana, Marco Brucini 5° 25 stile e dorso, argento 50 dorso, Giulia Campigli oro 25 farfalla e 50 stile, argento 25 rana; per gli agonisti FISDIR abbiamo Alessandra Cerri due bronzi nei 100 dorso e 50 stile e argento nei 50 dorso, Simone Marchiori 4° nei 50 stile e rana e argento 50 dorso, Emiliano Micheli due bronzi nei 50 stile e rana e 4° nei 100 stile, Lorenzo Vannucci 4° nei 50 stile e due argenti nei 50 e 100 rana.

Per i FINP Giovanni Turini due ori nei 50 rana e stile, Gabriele Pancelli oro nei 50 rana e argento nei 50 stile, Modou Syll oro nei 50 stile, Stefania Gemignani due ori nei 50 stile e dorso, Jenny Narcisi due ori nei 50 stile e rana, Martina Alfei due ori nei 100 misti e stile, infine il nuovo arrivato fresco di classificazione Di Gangi Niccolo due ori nei 50 stile e rana.

"Che dire, sono più che soddisfatto delle prestazioni dei nostri atleti che hanno dimostrato i risultati del grande lavoro fatto in questi mesi dai loro istruttori, una crescita anche sul piano delle autonomie e dello spirito di squadra che ha visto esordire la nostra nuova mascotte "Lo squalo Aquateam" - commenta il presidente Gianluca Drago. "Come presidente sono molto felice per l'impegno messo da parte di tutti i nostri atleti, e per il grande lavoro fatto dai nostri tecnici, che sicuramente ci fa ben sperare per i prossimi Campionati Italiani.

Ringraziamo per il pulmino Sport e Solidarietà comune di San Miniato, per gli spazi acqua il Comune di Fucecchio e Santa Croce sull'Arno oltre al gestore Aquatempra che ci hanno permesso quest'anno di aumentare gli allenamenti e integrare nuovi futuri nuotatori, i nostri sponsor che ci sostengono durante l'anno dedicando a tutti loro, la gioia e la felicità dei nostri atleti quando sono stati premiati. Spero che sempre più sia data la possibilità di far conoscere il mondo paralimpico - conlude Drago - per avvicinare nuovi atleti facendo vedere e conoscere questa realtà".

Fonte: Aquateam Nuoto Cuoio