Punto Tavarnelle, nel Chianti boom di iscrizioni per imparare l'antico ricamo

"Sarà come tornare indietro nel tempo e compiere un tuffo nel passato…quando le nostre mamme, le nostre nonne incrociavano ago e filo seguendo un disegno geometrico o floreale sul foglio di carta gialla per dare vita a delle vere e proprie opere d’arte". Il progetto del sindaco David Baroncelli di ripristinare e continuare a trasmettere un’antica tradizione che racconta le radici del territorio non solo si sta concretizzando con l'apertura di una o più 'classi' di aspiranti merlettaie che mira a formare le ricamatrici del futuro ma ha catturato l’attenzione di tantissime persone. È boom di iscrizioni all’Accademia "Impara l’arte con il Punto Tavarnelle" che si terrà in questa prima fase per un trimestre a partire dall’8 aprile nella sede dell’associazione Auser in piazza della Repubblica a Tavarnelle. Il primo corso per principianti, promosso e attivato dal Comune di Barberino Tavarnelle attraverso Chiantiform, l’agenzia formativa fondata dai Comuni del Chianti, ha esaurito i posti disponibili.

Il grande successo della scuola che rimette in campo la possibilità di imparare a ricamare secondo i criteri del "lavoro su foglio", come veniva chiamato comunemente, ripristinando un’antica tradizione nata a Tavarnelle nei primi anni del secolo scorso, piace talmente tanto che si è costituita una lista di attesa da parte di giovani e adulte cittadine del Chianti e dell’area fiorentina interessate ad apprendere i segreti di un'abilità artigianale che negli anni Sessanta, intrecciata all'attività produttiva della nota casa di moda italiana Ferragamo, era diventata un’importante fonte di sostentamento e uno strumento di emancipazione sociale ed economica per la gran parte delle donne tavarnelline.

Considerata l’attenzione inaspettata delle aspiranti ricamatrici, il Comune ha deciso di attivare un secondo corso per principianti di cui sono aperte le iscrizioni. "Ogni giorno riceviamo richieste di informazioni e di adesione al corso – continua il sindaco - le domande sono talmente numerose che abbiamo deciso di attivare un secondo corso per principianti, l’obiettivo è quello di non disperdere un aspetto centrale del patrimonio identitario della nostra comunità, farlo rivivere nelle mani delle donne e degli uomini del presente e tramandarlo alle nuove generazioni". "Dimentichiamoci i luoghi virtuali, le relazioni costruite con gli strumenti digitali - conclude il sindaco - riacquistiamo il piacere di entrare in contatto con noi stessi, di conversare, stringere nuove amicizie, condividere sogni, ricordi, confidenze intorno alla bellezza reale, tangibile e maestosa del Punto Tavarnelle".

Il secondo corso per principianti, in partenza il 9 aprile 2024, si svolgerà nelle seguenti modalità:

ogni martedì, dalle ore 20.30 alle ore 22.30, nella sede dell’Auser di Barberino Tavarnelle, piazza della Repubblica, 35 Tavarnelle Val di Pesa.

Quanto al corso intermedio (per coloro che conoscono gli elementi basilari del merletto), in programma dal 10 aprile ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, è disponibile ancora qualche posto.

Per info e iscrizioni entro il 28 marzo 2024: Chiantiform tel. 055 8294624, e.mail: info@chiantiform.it.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Chianti Fiorentino