Angela Hewitt sulle note di Bach: il concerto al Teatro Shalom di Empoli

Angela Hewitt, artista di fama internazionale, mercoledì 27 marzo 2024, alle 21, suonerà al Teatro Shalom di Empoli: una delle massime interpreti a livello mondiale di Johann Sebastian Bach.

A Empoli eseguirà proprio uno dei massimi capolavori del compositore tedesco: Aria con trenta variazioni in sol maggiore, BWV 988 - Variazioni Goldberg. Benché le origini delle Variazioni Goldberg siano tuttora un mistero della produzione musicale di Bach, queste sono riconosciute come uno dei capisaldi della tradizione musicale occidentale, punto di arrivo delle ricerche rinascimentali e barocche e, allo stesso tempo, rampa di lancio per gli sviluppi musicali futuri. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati del pianoforte, in coproduzione con l’Associazione Culturale Mosaico e la rassegna Note di Classica 2024.

L’INTERPRETE - L’amore per il pianoforte nasce ben presto in Angela Hewitt che già all’età di nove anni si esibisce dal vivo e termina precocemente gli studi presso il Conservatorio Reale di Musica di Toronto. Angela Hewitt occupa una posizione unica tra i principali pianisti di oggi. Con un vasto repertorio e frequenti apparizioni sia in recital sia con le principali orchestre di Europa, Americhe e Asia, è un'artista pluripremiata e le sue esibizioni di Bach l'hanno affermata come una delle principali interpreti di questo compositore. Nel 2020 le è stata assegnata la Medaglia Bach della Città di Lipsia, prima donna a ricevere tale riconoscimento. Membro della Royal Society of Canada, ha sette lauree honoris causa ed è Visiting Fellow del Peterhouse College di Cambridge. Nel 2020 ha ricevuto inoltre la Wigmore Medal, come riconoscimento per la sua dedizione alla musica.

BIGLIETTI, ABBONAMENTI, INFORMAZIONI: Biglietti 15 euro intero, 12 euro ridotto (Soci Unicoop Firenze, Under 26 e over 65 e associazioni convenzionate), 5 euro Under 18, gratuito Under 6.

Mini abbonamenti “Noi siamo musica”: 50 euro (5 concerti a scelta); 30 euro (3 concerti a scelta).

Promozione “Porta un amico al concerto”: ogni abbonato potrà usufruire di un biglietto gratuito per i due concerti del 20 e 27 marzo, fino ad esaurimento disponibilità.

Per informazioni, sottoscrizione dei mini abbonamenti e acquisto biglietto singolo: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni (Piazza della Vittoria, 16; tel. 0571 711122)

Biglietti per singolo concerto acquistabili anche presso: Libreria Rinascita (Via Ridolfi, 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli, 19); online su piattaforma Eventbrite: https://www.eventbrite.it/o/centro-studi-musicali-ferruccio-busoni-30392275056

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa